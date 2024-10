Stand: 15.10.2024 07:41 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Marschbahn-Gipfel in Niebüll mit Verkehrsminister Madsen

Der Kreis Nordfriesland lädt für heute Abend zum mittlerweile vierten Marschbahn-Gipfel. In Niebüll wird unter anderem Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) erwartet. Trotz zahlreicher Maßnahmen sei die aktuelle Situation unbefriedigend, meint der Kreis. Die Pünktlichkeit der Züge liege gerade mal bei 76 Prozent. Viel Raum dürfte neben den angekündigten Themen die aktuelle Diskussion um den zweigleisigen Ausbau der Strecke einnehmen. Es wird befürchtet, dass dieser den Sparzwängen der Bundesregierung zum Opfer fällt. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 06:30 Uhr

Streik der privaten Busunternehmen geht weiter

Der Streik der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein geht auch heute weiter. Ver.di hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lübeck und den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Grund für den Streik ist der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnisbusverband Nord (OVN). Außerdem streiken die Verkehrsbetriebe Kreis Plön zwei Tage lang. Hintergrund sind dort die Verhandlungen um einen neuen Eisenbahn-Tarifvertrag. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 05:30 Uhr

Vorwurf an Unternehmer Bismarck: "Steueroase" Sachsenwald?

Der Unternehmer Gregor von Bismarck steht in der Kritik. Die Vorwürfe drehen sich um eine Hütte im Sachsenwald (Kreis Herzogtum Lauenburg), der zu großen Teilen der Familie Bismarck gehört. Recherchen der Sendung "ZDF Magazin Royale" um Moderator Jan Böhmermann und der Plattform "FragDenStaat" zufolge haben in der Hütte mindestens zwölf Unternehmen ihren Firmensitz und müssen weitaus niedrigere Gewerbesteuern als in Hamburg zahlen. Waldbesitzer Bismarck könne die Steuern über Umwege selbst festlegen, so die Recherchen. Der Vorwurf: Bei den Unternehmen handle es sich um Briefkastenfirmen, um Millionen Euro an Steuern zu sparen. Gregor von Bismarck und Vertreter der in der Waldhütte ansässigen Unternehmen weisen die Vorwürfe zurück. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 06:00 Uhr

Landesregierung stellt Konzept der Perspektiv-Kitas in SH vor

Die Landesregierung von CDU und Grünen hat ihr neues Konzept zum Übergang von der Kita in die Schule vorgestellt. Künftig wird es in Schleswig-Holstein sogenannte Perspektiv-Kitas geben, in denen Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf zusätzliche Unterstützung erhalten. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sagte: "Es sind Kitas mit Schwerpunkten, damit insbesondere Kinder aus eher benachteiligten Familien besonders viel Förderung erhalten. Unser Ziel ist es, die Startchancen für alle Kinder gleich zu halten, mögliche Defizite früh zu erkennen und entsprechend daran zu arbeiten." Für die Einrichtung stellt das Land jährlich zwei Millionen Euro bereit. Ab März sollen dann bis zu 50 Perspektiv-Kitas starten. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 06:00 Uhr

Wetter: Nach Frühnebel, viel Sonne und trocken

Über den Vormittag löst sich der Frühnebel vielerorts auf, danach scheint oft die Sonne. Hin und wieder ziehen einige Wolken durch, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen 12 Grad am Fehmarnsund (Kreis Ostholstein) bis 14 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Schwacher, an der See teils mäßiger Wind, zunächst aus unterschiedlichen Richtungen, später vermehrt auf Südost- bis Ost drehend, auf den Nordfriesischen Inseln zum Abend hin auffrischend. | NDR Schleswig-Holstein 15.10.2024 06:00 Uhr

