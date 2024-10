Nachtragshaushalt für 2024: Land arbeitet weiter mit Notkredit Stand: 15.10.2024 17:21 Uhr Schleswig-Holstein arbeitet weiter mit einem Notkredit. Dieser soll aber für das laufende Jahr gekürzt werden, da er nicht in voller Höhe benötigt wird.

Das schleswig-holsteinische Kabinett hat am Dienstag den Nachtragshaushalt für 2024 beschlossen. Die Landesregierung arbeitet weiter mit einem Notkredit. Der soll für das laufende Jahr um 327 Millionen Euro reduziert werden. Ursprünglich umfasste der Notkredit 1,51 Millarden Euro.

Veranschlagten Notkreditmittel nicht in voller Höhe gebraucht

Laut Finanzministerium ergab eine Überprüfung der Bedarfe der einzelnen Ressorts, dass die veranschlagten Notkreditmittel nicht in voller Höhe gebraucht werden. Durch die Absenkung des Notkredits sinken die erwarteten Zinsausgaben in den kommenden Jahren edmnach um jeweils rund 20 Millionen Euro. Das Finanzministerium berichtet zudem von Zinsentlastungen in Höhe von 20 Millionen Euro 2024.

Der Landtag soll über den Nachtragshaushalt im November abschließend beraten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Schleswig-Holstein Haushaltspolitik