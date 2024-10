Nächtliche A1-Vollsperrungen im Kreis Ostholstein Stand: 14.10.2024 15:19 Uhr Weil die Fahrbahn instand gesetzt werden soll, wird die A1 in den kommenden Nächten zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) zeitweise voll gesperrt.

Auf der A1 zwischen Sereetz und Pansdorf (Kreis Ostholstein) muss die Fahrbahn nach Information der Autobahn GmbH instand gesetzt werden. Weil durch die schon vorhandenen Baustellen der Platz knapp ist, seien laut Autobahn GmbH dafür Vollsperrungen nötig. Bis Donnerstag werden einzelne Abschnitte daher zeitweise voll gesperrt - jeweils in den Abend- und Nachtstunden von 20 Uhr bis fünf Uhr früh.

Vollsperrungen an drei Nächten

In den Nächten auf Dienstag und Mittwoch ist die A1 zwischen Ratekau und Pansdorf in Richtung Fehmarn (alle Kreis Ostholstein) betroffen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die Richtungsfahrbahn Lübeck zwischen Pansdorf und Sereetz (Kreis Ostholstein) gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Ostholstein