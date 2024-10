Stand: 06.10.2024 10:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erntedankfest: Bischöfin predigt in Haddeby

Zum Erntedankfest lädt die Nordkirche nach Haddeby bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ein. Bischöfin Nora Steen will in ihrer Predigt den Landwirtinnen und Landwirten dafür danken, dass sie auch den Norden mit Lebensmitteln versorgen. Das Fest in Haddeby läuft bis 15 Uhr - unter anderem mit Livemusik und vielen Ständen. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 11:00 Uhr

Start in die Herbstsaison: Viele Zimmer in SH sind noch frei

Zu Beginn der Herbstsaison gibt es in Schleswig-Holstein nach wie vor viele freie Unterkünfte. "Die Buchungslage in Schleswig-Holstein ist für die Herbstferien gegenwärtig bis auf wenige Ausnahmen noch verhalten", sagt die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH), Bettina Bunge. An der Nordsee (Kreis Nordfriesland) liegen die Buchungszahlen demnach auf Vorjahresniveau oder leicht darunter. Eine Ausnahme bildet Büsum (Kreis Dithmarschen) - da gibt es eine hohe Auslastung. An der Ostsee ist die Lage laut TASH unterschiedlich. Flensburg liegt auf Vorjahresniveau, Lübeck-Travemünde dagegen ist sehr gut gebucht. Gut nachgefragt sind auch Unterkünfte im Binnenland des Kreises Herzogtum Lauenburg. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 11:00 Uhr

THW Kiel kämpft Stuttgart nieder - TSV Hannover-Burgdorf besiegt Eisenach

Der THW Kiel hat am Sonnabend in der Handball-Bundesliga einen Arbeitssieg gefeiert. In eigener Halle gewannen die "Zebras" mit 29:24 (15:14) gegen TVB Stuttgart. TSV Hannover-Burgdorf gewann ebenfalls zu Hause 28:26 (13:15) gegen ThSV Eisenach.| NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 10:00 Uhr

Holstein Kiel spielt Unentschieden gegen Bayer Leverkusen

Kiel holt einen Punkt beim Unentschieden gegen den Meister Bayer Leverkusen. Nach einem recht schnellen Rückstand von zwei Toren in der 4. und 8. Minute kann Kiel kurz vor der Halbzeit ausgleichen. In der 5. Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schießt Max Gschwill das erste Tor der Kieler in dieser Partie. Jann-Fiete Arp macht in der 69. Minute nach einem Foul-Elfmeter den Ausgleich perfekt. Die Partie endet 2:2. | NDR Schleswig-Holstein 09.10.2024 09:00 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne und Wolken

Nach örtlichem Hochnebel scheint heute viel die Sonne. Zum Teil ziehen Wolken durch das Land. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Bad Schwartau und bei 15 Grad in St. Peter-Ording. Die Abendtemperaturen liegen bei 12 Grad in Probsteierhagen und 14 Grad auf Föhr. In der Nacht zum Montag ist es meist leicht bewölkt. Gegen Morgen kann es auf den Nordseeinseln regnen. | NDR Schleswig-Holstein 06.10.2024 09:00 Uhr

