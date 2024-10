Handball-Bundesliga: THW Kiel schlägt Stuttgart - Hannover-Burgdorf besiegt Eisenach

THW Kiel kämpft Stuttgart nieder - TSV Hannover-Burgdorf besiegt Eisenach Stand: 05.10.2024 20:54 Uhr Der THW Kiel hat am Sonnabend in der Handball-Bundesliga einen Arbeitssieg gefeiert. In eigener Halle gewannen die "Zebras" mit 29:24 (15:14) gegen TVB Stuttgart. Die TSV Hannover-Burgdorf gewann ebenfalls zu Hause 28:26 (13:15) gegen ThSV Eisenach.

von Matthias Heidrich

Das Endergebnis in Kiel täuschte über den Spielverlauf hinweg. Der THW tat sich sehr lange sehr schwer gegen starke Stuttgarter, die trotz zahlreicher Ausfälle ihr bestes Saisonspiel zeigten. Die Schleswig-Holsteiner boten zwei Tage nach dem Pokalerfolg beim HSV Hamburg eine durchwachsene Leistung. Bester Werfer beim THW war der Ungar Bence Imre mit zehn Treffern.

Bereits am Dienstag (20.45 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Filip Jicha mit dem Auftakt in der European League weiter. Dann empfangen die Schleswig-Holsteiner den spanischen Club BM Torrelavega aus Spanien am Dienstag.

Wieder einmal magere THW-Wurfquote

Kiel kam in der ersten Hälfte gegen die Schwaben nicht so recht vom Fleck. Mehr als zwei Tore ließen die stark aufspielenden Gäste die "Zebras" nicht weg. Bezeichnend: Mitte der der Hälfte dezimierten sich die Stuttgarter durch Zeitstrafen phasenweise auf nur noch drei Feldspieler. Den Kielern gelangen in dieser Zeit trotzdem nur zwei Tore. Die magere Wurfquote von knapp 58 Prozent in den ersten 30 Minuten war ein weiterer Beleg des Kieler Problems in dieser Saison: Im Angriff agiert der THW zu harmlos, oft nicht zielstrebig genug.

Landin sieht Rot

Wirklich besser wurde es in dieser HInsicht in der zweiten Hälfte nicht. Kämpferisch war den Kielern aber kein Vorwurf zu machen. Absetzen konnten sich die Schleswig-Holsteiner nicht, verloren dann auch noch Magnus Landin mit einer Roten Karte (21:20, 45.).

THW Kiel - TVB Stuttgart 29:24 (15:14) Tore THW Kiel: Imre 10/4, Duvnjak 4, Johansson 3, Madsen 3/1, Dahmke 2, Pekeler 2, Wallinius 2, Pabst 1, Wiencek 1, Överby 1

TVB Stuttgart: Rubin 5, Pribetic 4, Reguart Massana 4, Zieker 4/2, Toskas 3, Serrano Villalobos 2, K. Häfner 1, Laube 1

Zuschauer: 9.871

"Zebras" finden spät den Weg zum Erfolg

Stuttgart schnupperte an einem Sensationssieg gegen etwas ratlos wirkende Kieler. Doch in den letzten Minuten fanden die Gastgeber ihren Weg, setzten sich auf 26:22 ab (57.). Dann wurde auch endlich Andreas Wolff im THW-Tor ein Faktor, als er einen Siebenmeter und auch den Nachwurf abwehrte.

"Recken" mit Arbeitssieg gegen Eisenach

Ebenfalls große Mühe hatte die gut in die neue Spielzeit gestartete TSV Hannover-Burgdorf. Die Niedersachsen fuhren mit einem ebenfalls hartumkämpften 28:26 (13:11) gegen den ThSV Eisenach ihren vierten Saisonsieg ein, wie auch den Kielern gelang dies erst in den Schlussminuten.

Beste Schützen beim Sieger waren der Olympiazweite Renars Uscins (5) und sein Nationalmannschafts-Kollege Justus Fischer (6).

TSV Hannover-Burgdorf - ThSV Eisenach 28:26 (13:11) Tore Hannover-Burgdorf: Fischer (6/0 Siebenmeter), Uscins (5), Steinhauser (4/3), Stutzke (4), Edvardsson (3), Hanne (2), Feise (2), Michalczik (1), Kulesh (1)

Eisenach: Vistorop (7/1 Siebenmeter), Attenhofer (5), Grgic (5), Mengon (3), Reichmuth (1), Walz (1), Meyer (1), Donker (1), Kurch (1), Saul (1)

Zuschauer: 6.001

