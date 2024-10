Stand: 04.10.2024 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

LNG-Terminal in Brunsbüttel wird teurer als gedacht

Das geplante Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wird offenbar deutlich teuer als zunächst gedacht. Dem NDR liegt ein internes Papier vor, das zeigt, dass die ursprünglich von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angesetzten 740 Millionen Euro für die Finanzierung des festen Terminals nicht ausreichen werden. Demnach kommen auf den Bund zusätzliche Kosten von rund 200 Millionen Euro zu. Das Wirtschaftsministerium teilte auf Nachfrage mit, man geht davon aus, dass die entstandenen Kosten wieder erwirtschaftet werden, wenn das Termin erst mal in Betrieb ist. Ob für die Versorgungssicherheit in Deutschland überhaupt feste Terminals nötig sind, ist umstritten. Bisher sind drei schwimmende LNG-Terminals in Betrieb und keines davon voll ausgelastet. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen 9 Min LNG-Terminal Brunsbüttel wird wohl viel teurer als geplant Auf den Bund kommen laut internen Unterlagen Gesamtkosten von rund einer Milliarde Euro zu. Das sind 200 Millionen Euro mehr als geplant. 9 Min

DHB-Pokal: THW Kiel schaltet HSVH aus und erreicht Achtelfinale

Der THW Kiel hat das Nordduellim deutschen Handball-Pokal gewonnen: Das Team von Trainer Filip Jicha siegte in der zweiten Runde am Donnerstag mit 30:27 (12:12) beim HSV Hamburg und erreichte das Achtelfinale. Dort wartet nun ein richtig dicker Brocken. Bei der Auslosung im Anschluss an das Spiel zog der Trainer der Fußballmannschaft des Hamburger SV, Steffen Baumgart, den amtierenden Meister SC Magdeburg als Gegner für die Kieler. Das Spiel wird am 13. oder 14. November in Kiel stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 06:00 Uhr

Weitere Informationen DHB-Pokal: THW Kiel wirft HSVH raus und erreicht Achtelfinale Der deutsche Handball-Rekordmeister setzte sich am Tag der Deutschen Einheit knapp in Hamburg durch. mehr

Wetter: Meist freundlich und trocken

Am Freitagmorgen ist es gebietsweise trüb. Im Laufe des Vormittags löst sich der Nebel und Hochnebel meist aber auf. Anschließed wird es meist freundlich und bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 16 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2024 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 07:00 Uhr