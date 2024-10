Stand: 04.10.2024 08:27 Uhr Robert Habeck will wieder für Flensburg-Schleswig in den Bundestag

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen will 2025 wieder für den Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig als Bundestagsabgeordneter kandidieren.

Das hat er in einem Bewerbungsvideo auf seiner Internetseite mitgeteilt. Die Wahlkreisversammlung der Grünen, bei der Habeck für aufgestellt werden kann, ist für November geplant. Der Wahlkreis umfasst die Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sich Habeck als Direktkandidat mit 28,1 Prozent der Erststimmen durchgesetzt.

Für die CDU geht erneut Petra Nicolaisen ins Rennen

Zweitplatzierte war bei der vergangenen Bundestagswahl Petra Nicolaisen von der CDU mit 23,4 Prozent, die von der Wahlkreisversammlung ihrer Partei in Eggebek am 30.September erneut nominiert wurde. Die Wanderuperin war 2021 über die Landesliste in den Bundestag eingezogen.

SPD setzt auf neue Kandidatin Johanna Selbert

Für die SPD lag Franziska Brzezicha bei der Bundestagswahl 2021 mit rund 21,8 Prozent der Stimmen knapp dahinter. Die Sozialdemokraten entschieden sich bei ihrer Versammlung am 28.September in Tarp, diesmal eine neue Direktkandidatin ins Rennen zu schicken: Sie nominierten die Juristin und Soziologin Johanna Selbert, die bei der IHK in Flensburg arbeitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Bundestagswahl Kreis Schleswig-Flensburg