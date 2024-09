Stand: 25.09.2024 09:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

11-jähriges Mädchen aus Quickborn wieder da

Die 11-jährige Oksana aus Quickborn (Kreis Pinneberg) ist wieder da. Das hat die Polizei am Mittwoch bestätigt. Das Mädchen hatte vor knapp einer Woche eine Freundin besucht und war nicht nach Hause zurückgekommen. Jetzt habe die Polizei sie aber wohlauf in Hamburg aufgegriffen, so ein Sprecher. Anschließend wurde sie in die Obhut des Jugendamtes Pinneberg übergeben. Weitere Angaben machte die Polizei zum Schutz des Mädchens nicht. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 09:00 Uhr

Landesregierung von SH plant Ausgaben in Höhe von 17 Milliarden Euro

Die schwarz-grüne Landesregierung hat am Dienstag den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr verabschiedet. Sie rechnet mit Ausgaben in Höhe von gut 17 Milliarden Euro, mehr als 200 Millionen Euro sollen dabei eingespart werden. Der SSW begrüßte, dass die Landesregierung die Nutzung der Notkredite einschränken möchte - warnt jedoch davor, an den falschen Stellen zu sparen, zum Beispiel bei der Städtebauförderung. Die SPD als Oppositionsführerin kritisierte den Plan, erneut einen Notkredit aufnehmen zu müssen und stellte in Frage, ob der Haushalt damit überhaupt verfassungsgemäß sei, sagte Fraktionschefin Serpil Midyatli. Auch die FDP hält einen weiteren Notkredit für verfassungswidrig. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 07:00 Uhr

Recherche: Russland spioniert kritische Infrastruktur in Nord- und Ostsee aus

Russland spioniert systematisch Gebiete in der Nord- und Ostsee aus. Das zeigt ein internationales Rechercheprojekt, an dem in Deutschland NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Demnach kommen dafür vermeintliche Forschungsschiffe zum Einsatz, die nach offiziellen Angaben "hydrographische Forschung" betreiben, aber verdächtige Manöver auf den Gewässern fahren. Die Recherche ergab, dass sie dabei wohl Daten- und Energiekabel, militärische Infrastruktur und Windparks ausspionieren. Für das Projekt wurden mehr als 400 Fahrten von russischen Forschungsschiffen und mehr als 1.000 Morse-Nachrichten ausgewertet. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 07:00 Uhr

Lauenburg: Person gibt Munition in Polizeistation ab - Revier evakuiert

Die Polizeistation in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Dienstagmittag evakuiert worden. Laut Polizei hatte eine Person Munition an der Dienststelle abgegeben. Daraufhin mussten alle Personen die Wache in der Innenstadt verlassen. Der Kampfmittelräumdienst rückte an und machte die Munition unschädlich. Nach etwa drei Stunden konnten die Polizisten wieder in ihr Gebäude. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 07:00 Uhr

Großer Empfang für Einsatz- und Rettungskräfte in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) hat für heute Abend gut 250 Vertreter unter anderem von Bundeswehr, Polizei, Bundesfreiwilligendienst und Katastrophenschutz nach Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde eingeladen. Dabei wird es auch um die Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzkräfte bei der Ostsee-Sturmflut vor einem Jahr gehen - und darum, wie wichtig das Ehrenamt ist. Mit dem Empfang möchte Herbst die gesellschaftliche Wertschätzung für Einsatzkräfte zum Ausdruck bringen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Größtenteils bewölkt, Regenschauer möglich

Heute bleibt es landesweit eher bewölkt, immer wieder kann es regnen, auch Blitz und Donner sind möglich. Die Sonne kommt dabei nur selten zum Vorschein. Maximal werden es 15 Grad in Husum bis 18 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht schwach bis mäßig, teilweise auch böig. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 7:00 Uhr

