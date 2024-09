Stand: 24.09.2024 07:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Viele marode Öltanker aus Russland auf der Ostsee unterwegs

Auf der Ostsee sind trotz eines Embargos wegen des Krieges in der Ukraine offenbar immer noch zahlreiche russische Öltanker unterwegs und erreichen Häfen in der EU. Der ARD liegt eine entsprechende Analyse von Greenpeace vor. Die Zahl dieser sogenannten Schatten-Tanker mit russischem Öl in der deutschen Ostsee steigt demnach sogar. Laut der Umweltschutzorganisation handelt es sich um marode Schiffe. Damit steige auch das Risiko einer Ölkatastrophe im Fall einer Havarie - unter anderem Fehmarn (Kreis Ostholstein) und Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wären dann von einer Ölpest bedroht. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 07:00 Uhr

Weniger Geldspenden für die Ukraine

Die Spendenbereitschaft für die Ukraine ist mittlerweile stark zurückgegangen, auch in Schleswig-Holstein. Die "Aktion Deutschland hilft" verzeichnete 2022 gut sieben Millionen Euro Spenden aus Schleswig-Holstein, in diesem Jahr kamen bislang knapp 250.000 Euro zusammen. Auch die Johanniter registrieren weniger Spenden für die Ukraine. War es 2022 noch mehr als eine halbe Million Euro, sind es dieses Jahr bisher 70.000 Euro. Die Organisationen und auch der Hilfsstab des ukrainischen Generalkonsulats gehen davon aus, dass viele Menschen aufgrund anderer Krisen in der Welt inzwischen für andere Zwecke spenden. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 07:00 Uhr

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen in Kaltenkirchen

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist am Montagabend ein Auto in eine Unfallstelle in der Hamburger Straße gefahren und hat dabei einen Rettungswagen touchiert, der dann wiederum gegen einen Wagen des ursprünglichen Unfalls rollte. Insgesamt gab es fünf Verletzte, darunter ein Polizist und drei Rettungskräfte. Die Hamburger Straße war etwa drei Stunden lang gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 06:30 Uhr

Northvolt: Heide nicht von Sparmaßnahmen betroffen

Die aktuellen Sparpläne bei Northvolt iin Schweden wirken sich bisher offenbar nicht auf den Bau des schwedischen Batterieherstellers in Heide (Kreis Dithmarschen) aus. Das hat das Unternehmen am Montag auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Die Arbeiten auf dem Gelände bei Heide laufen demnach in gewohnter Weise weiter. Über eventuelle Anpassungen der Zeitpläne sei aber noch nicht entschieden worden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont, man stehe in ständigem Kontakt mit Northvolt. Am Montag hatte das Unternehmen die Entlassung von etwa 1.600 Mitarbeitern in seiner schwedischen Heimat angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 06:30 Uhr

Neuer Haushaltsentwurf für Schleswig-Holstein wird vorgestellt

Das Kabinett präsentiert heute Nachmittag seinen neuen Haushaltsentwurf für Schleswig-Holstein. Die Landesregierung plant, im kommenden Jahr 200 Millionen Euro einzusparen. Wo genau, wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) erläutern. In den kommenden Jahren soll eine Haushaltslücke von einer Milliarde Euro abgebaut werden. Dies wird sich voraussichtlich unter anderem auf den Nahverkehr auswirken, was bereits für Kritik sorgte. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 05:30 Uhr

Deutschlandticket: ProBahn fordert Abo-Vergünstigungen

Mit Blick auf die angekündigte Preiserhöhung für das Deutschlandticket fordert Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn in Schleswig-Holstein soziale Komponenten. So könnte man beispielsweise Jahreskarten zum Preis von zehn Monatskarten anbieten, wie es das etwa beim HVV bereits gebe. "Da muss jetzt ein gesamtes System erarbeitet werden, das dann auch für die nächsten zehn, 20 Jahre stabil ist", so Naumann. Er fordert zudem einen günstigeren Tarif für Menschen, die sich das Ticket ansonsten nicht leisten könnten. Am Montag hatten die Verkehrsminister beschlossen, den Preis des Deutschlandtickets von 49 auf 58 Euro zu erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 05:30 Uhr

Wetter: Im Osten Regen, im Norden Sonnenschein

Heute Vormittag ziehen über die östlichen Landesteile Regenwolken ab. Von der Nordsee her gibt es freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Am Abend kommen von dort sowie von der Elbe her neue Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) bis 19 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer Wind aus Süd bis Südwest. | NDR Schleswig-Holstein 24.09.2024 06:00 Uhr

