Stand: 23.09.2024 09:34 Uhr Lübeck spendet fünf Feuerwehrfahrzeuge an die Ukraine

Die Stadt Lübeck spendet fünf Feuerwehrfahrzeuge im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro an die Ukraine. Vier Löschfahrzeuge und ein Krankentransporter, gebaut zwischen 1997 und 2000, wurden mit Technik ausgestattet und sind voll funktionsfähig. Feuerwehrleute aus der Ukraine sind vor Ort, um eine Einweisung zu erhalten. Organisiert wurde die Spende unter anderem von der Lübecker Flüchtlingshilfe. Am Dienstag findet die offizielle Übergabe der Fahrzeuge am Rathausmarkt mit Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) und Initiator Zahn statt.

