Holstein Kiel empfängt FC Bayern München

Heute Abend hat Holstein Kiel in der 1. Fußball-Bundesliga den FC Bayern München zu Gast. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Holstein-Stadion. Auf den Aufsteiger aus dem Norden wartet eine schwierige Aufgabe - allein Bayern-Stürmer Harry Kane ist mit 100 Millionen mehr als dreimal so viel wert wie der gesamte Holstein-Kader. Die Kieler schöpfen aber Hoffnungen aus dem Pokalsieg im Januar 2021, als sie Bayern im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warfen. Kiels Coach Marcel Rapp ist nach seiner roten Karte aus dem Wolfsburg-Spiel noch gesperrt. Auf den Platz könnte Offensiv-Spieler Steven Skzybski nach eineinhalb Monaten Verletzungspause zurückkommen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 10:00 Uhr

Drei Feuer in Flensburg

In Flensburg hat es heute Morgen gleich dreimal gebrannt. Ein Feuer ist im Flur eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, die Ursache ist laut Rettungsleitstelle noch unklar. 16 Personen waren im Haus, vier wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Kurz danach brannten zwei Autos am Bahnhof. Die Berufsfeuerwehr Flensburg konnte die Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt, ob Brandstiftung oder technische Defekte die Feuer verursacht haben. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 09:00 Uhr

Rollerfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Freitagabend ein Rollerfahrer schwer verunglückt. Laut Rettungsleitstelle ist er für den Unfall selbst verantwortlich. Der 34-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Hamburger Klinik. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert war. Deswegen wurde eine Blutprobe genommen, die jetzt untersucht wird. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 08:00 Uhr

Regionalliga Nord: Phönix Lübeck besiegt SC Weiche Flensburg

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der 1. FC Phönix Lübeck zuhause gegen SC Weiche Flensburg 2:1 gewonnen. Anpfiff war Freitag um 19 Uhr. Phönix Lübeck bleibt damit auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und ist weiter Tabellenvierter, Weiche Flensburg Tabellenzweiter. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 08:00 Uhr

Faeser verteidigt Grenzkontrollen

Zwei Tage vor Beginn der bundesweiten Grenzkontrollen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die Maßnahmen verteidigt. In der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie, die schärferen Kontrollen seien nötig, bis die EU-Asylreform greife. Durch die bereits laufenden Grenzkontrollen hätten seit vergangenem Oktober mehr als 30.000 Menschen zurückgewiesen werden können. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte erneut die Kurzfristigkeit der Maßnahmen. Auch bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland soll es ab Montag wieder räumlich und zeitlich flexible Kontrollengeben. Feste Kontrollstellen sind laut Innenministerium nicht geplant. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonnenschein bei 16 bis 18 Grad

Heute bleibt es meist trocken und die Sonne zeigt sich für längere Abschnitte. Wolken gibt es vor allem an der Westküste, dort sind auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad in Neumünster und 18 Grad in Westerhever (Kreis Nordfriesland). An der Ostsee frischer und zeitweise stark böiger nordwestlicher bis nördlicher Wind, der zum Abend hin nachlässt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2024 08:00 Uhr

