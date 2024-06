Verfassungsschutz: Islamisten in SH wollen Nahostkonflikt für sich nutzen

Stand: 06.06.2024 12:51 Uhr

Der Ton wird rauer - und das Weltgeschehen hinterlässt auch in Schleswig-Holstein seine Spuren. Das gilt für den russischen Angriffskrieg - und für Nahost. So steht es im Verfassungsschutzbericht 2023, den Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack heute in Kiel vorgestellt hat.