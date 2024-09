Stand: 07.09.2024 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

100 Jahre Wattenmeer-Station auf Sylt

Die Wattenmeer-Station in List auf Sylt feiert heute mit einem Tag der offenen Tür ihr 100-jähriges Bestehen. Besucher können den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Nachmittag über die Schulter schauen. Die nördlichste Forschungseinrichtung Deutschlands entstand 1924 und forschte zu Beginn hauptsächlich an Austern. Seit 1998 ist sie Teil des Alfred-Wegener-Instituts und liefert wichtige Forschungsergebnisse zu den Themen Ökosystem Wattenmeer, Klimawandel und die Veränderungen dort. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 11:00

SH Netz Cup in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird es an diesem Wochenende olympisch. Beim 24. SH Netz Cup messen sich die Ruder-Achter aus Großbritannien, den Niederlanden, USA und Deutschland - also die Nationen, die bei Olympia dieses Jahr am besten abgeschnitten haben. Außerdem steht ab dem Mittag der traditionelle Drachenboot-Cup auf dem Programm. Am Abend rockt unter anderem die 80er-Jahre-Legende Bonnie Tyler die NDR Bühne. Besucher können alles kostenlos erleben. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 10:00

Landestheater wird 50

Das Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester feiert heute sein 50-jähriges Bestehen. Ein Festakt in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bildet am Abend den Auftakt für die Jubiläumssaison. 1974 hatten sich die Stadttheater in Flensburg und Schleswig sowie die Landesbühne in Rendsburg zusammengeschlossen. Mehr als 300 Menschen arbeiten beim Landestheater. Hinzugekommen sind seit der Fusion die Puppenbühne, das Junge Theater und sechs Spielclubs. Insgesamt verteilen sich 600 Vorstellungen im Jahr auf 12 regelmäßige Spielstätten und etliche Gastspielorte. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 09:00

"Rheinmetall entwaffnen" demonstriert durch Kiel

Das Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" plant einen Protestzug durch Kiel. Seit Dienstag beteiligen sich rund 800 Menschen aus ganz Deutschland an einem Protestcamp gegen Rüstungsunternehmen in Kiel. Am Sonnabendmittag wollen sie demonstrieren, Start ist am Bootshafen in Kiel. Von dort aus ziehen sie nach Angaben der Polizei am Hauptbahnhof vorbei in Richtung Gaarden. Vor den Werfttoren des Rüstungsunternehmens Thyssenkrupp Marine Systems ist eine Kundgebung geplant. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 09:00

Bahnknotenpunkt Elmshorn voraussichtlich bis Sonntag gesperrt

Der Bahnknotenpunkt Elmshorn im Kreis Pinneberg ist nach dem Brand eines Elektrobusses in einer Unterführung weiter komplett gesperrt. Laut Bahn sollen die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Sonntag dauern. Bis zum Ende der Arbeiten beginnen und enden die Züge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Altona laut Bahn in Itzehoe (Kreis Steinburg). Reisende zwischen Hamburg und Kiel beziehungsweise Flensburg können nur ab beziehungsweise bis Neumünster fahren. Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Der Linienbus, der den Unfall verursacht hatte, war für die Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg unterwegs. Ein Sprecher erklärt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass der Bus eigentlich weder plan- noch außerplanmäßíg die Unterführung hätte befahren dürfen. Warum der 46-jährige Busfahrer, trotzdem dort unterwegs war, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

Sperrung in Elmshorn betrifft auch Züge von Erixx

Die Sperrung der Bahnstrecke Neumünster - Hamburg hat auch Auswirkungen auf den Bahnbetrieb zwischen Kiel und Lübeck. Das Bahnunternehmen Erixx rät auf seiner Homepage von Fahrten ab, die nicht unbedingt nötig sind. Da die Bahn Reisenden die Alternativ-Route über Lübeck empfehle, seien die Erixx-Züge derzeit sehr voll. Es komme zu Verspätungen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

Eckernförde testet mobile Deiche

Fast ein Jahr nach dem Hochwasser in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durch die verheerende Ostseesturmflut führt die Freiwillige Feuerwehr Eckernförde laut Stadt heute eine Hochwasserschutzübung durch. Dabei werden unter anderem die mobilen Hochwasserschutzdämme im Bereich der Bahnunterführung an der Noorstraße getestet. Die Stadt empfiehlt den Bereich, wenn möglich, großräumig zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

SG Flensburg-Handewitt souverän zum Saison-Auftakt

Die SG Flensburg-Handewitt ist mit einem souveränen Heimsieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Gegen den HC Erlangen gelang am Freitagabend zu Hause ein 42:28 (22:12). Für die Flensburger war es ein dankbarer Auftakt. Die Franken konnten dem Titelkandidaten zu keinem Zeitpunkt richtig gefährlich werden. Erfolgreichster SG-Profi war Linksaußen Emil Jakobsen mit elf Treffern. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

Elmshorner Schwimmerin Scholz holt Silber in Paris

Die Elmshorner Schwimmerin Tanja Scholz hat am Freitagabend die nächste Medaille bei den Paralympischen Spielen in Paris geholt. Über die 50 Meter Freistil schlug sie zwar als Dritte an, gewann aber wegen eines Fehlstarts der eigentlich zweitplatzierten Brasilianerin dennoch Silber. Am vergangenen Sonntag hatte Scholz sich bereits über 150 Meter Lagen die Goldmedaille sichern können. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

Bochumer liefert Kieler-Woche-Design für 2025

Das Design der Kieler Woche 2025 (21. bis 29. Juni) steht fest. Das hat die Stadt Kiel am Freitag mitgeteilt. Mit seinem Entwurf setzte sich der Bochumer Grafikdesigner Cihan Tamti im traditionellen Designwettbewerb gegen zwölf andere Vorschläge durch. Laut Stadt lobte die Fachjury den dynamischen und maritimen Siegerentwurf, "der auf interessante und unterschiedliche Weise eine Nah- und Fernwirkung erzeugt." | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

Wetter: Meist heiter und trocken

Am Sonnabendmittag sowie im weiteren Tagesverlauf ziehen einige Wolkenfelder über den Himmel. Dabei bleibt es aber meist heiter und trocken. DIe HGöchsttemperaturen liegen zwischen 26 Grad auf Sylt und bis 30 Grad in Hamburg. Direkt an der Ostseeküste kann es etwas kühler sein. In der Nacht zum Sonntag bleibt es gering bewölkt oder klar. Die Temperatuen gehen auf 16 bis 19 Grad zurück. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2024 08:00

