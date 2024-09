Stand: 04.09.2024 07:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Einwohnerversammlung in Heide zur kommenden Batteriefabrik

Welche Folgen hat die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt für die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen)? Um diese Frage ging es Dienstagabend bei der Einwohnerversammlung in der Stadt. Rund 130 Menschen kamen nach Angaben unserer Reporter in das Berufsbildungszentrum in Heide. Themen waren unter anderem die geplanten Wohnungsbauprojekte, das Leerstands-Management und kulturelle Angebote für Neubürgerinnen und -bürger. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 07:00 Uhr

Schulanfängern fehlt oft die nötige Reife

Immer mehr Schülerinnen und Schülern in der ersten Klasse fehlt es an der notwendigen sozial-emotionalen Reife. Sie haben Schwierigkeiten sich zu konzentrieren, Regeln zu verstehen, Anweisungen zu folgen. Gründe dafür sehen Erzieherinnen und Erzieher, Lehrkräfte oder auch Kinderärztinnen und -ärzte unter anderem in den Bereichen Migration und in veränderten Familienstrukturen. Außerdem in der zunehmenden Nutzung digitaler Medien, aber auch die aktuellen Engpässe in der Kita-Betreuung sollen ein Grund sein. Die Grundschulen stellt das vor enorme Herausforderungen. Da der individuelle Förderbedarf der Kinder immer größer wird, gehe Zeit für das "eigentliche" Lernen immer mehr verloren. Fast 26.000 Kinder werden in dieser Woche in Schleswig-Holstein eingeschult. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 06:00 Uhr

Pistorius und Scholz zu Gast bei Bundeswehr in Todendorf

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind heute zu Gast bei der Bundeswehr in Todendorf (Kreis Plön). Sie werden dort an der Indienststellung eines neuen Raketenabwehrsystems teilnehmen. Das System ist laut Verteidigungsministerium ein wichtiger Schritt bei der Schaffung eines europäischen Raketenabwehrschilds. Damit sollen künftig feindliche Drohnen, Flugzeuge, Hubschrauber oder Marschflugkörper abgefangen werden können. Das Waffensystem kostet rund 140 Millionen Euro. Von 2026 an sollen in Todendorf Soldaten aus 19 Nationen an dem Flugabwehrsystem ausgebildet werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 06:00 Uhr

Nordbau-Messe startet in Neumünster

In Neumünster öffnet heute die Messe Nordbau wieder ihre Tore. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist erneut das Thema Wärmewende und Energietechnik. In einer Halle gibt es eine kostenlose Energieberatung. Messeleiter Wolfgerd Jansch sagte, diesen Schwerpunkt gebe es nicht zum ersten Mal, doch er sei wichtig "weil wir auch im Moment die Situation haben, dass durch Vorgaben aus Berlin oder wo auch immer noch viel Verunsicherung ist." Bis Sonntag dauert die Messe. Die Veranstalter erwarten rund 60.000 Besucher. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 06:00 Uhr

A21 bei Leezen nach Unfall in Richtung Norden gesperrt

Die A21 bei Leezen (Kreis Segeberg) bleibt nach einem Lkw-Brand laut der Autobahn GmbH voraussichtlich bis zum späten Nachmittag in Richtung Norden gesperrt. Betroffen ist die Strecke zwischen Bad Oldesloe-Nord (Kreis Stormarn) und Leezen. Dienstagmittag hatte ein laut Feuerwehr mit Holz beladener Sattelzug Feuer gefangen. Zuvor sei ein Reifen geplatzt, so die Polizei. Der Lkw kam deshalb von der Straße ab. Dabei wurde der Tank beschädigt, wodurch das Feuer ausbrach. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 18 Uhr. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken mit kräftigen Schauern und Gewittern

Heute Vormittag und im weiteren Verlauf nimmt die Bewölkung weiter zu. Zeitweise muss mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen liegen bei 23 Grad an der Westküste, bis 29 Grad an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern und 20 Grad auf Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2024 06:00 Uhr

