Lübeck: Razzia gegen mutmaßliche Schleuserbande Stand: 04.09.2024 08:17 Uhr In mehreren Bundesländern - auch in Schleswig-Holstein - geht die Polizei gegen eine mutmaßliche Schleuserbande vor. Sie soll über 140 Menschen nach Deutschland und Westeuropa geschleust haben.

Seit dem frühen Morgen durchsucht die Bundespolizei in mehreren Bundesländern Wohnungen und Räume einer mutmaßlichen Schleuserbande. Insgesamt gehe es um 19 Objekte in Thüringen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, sagte ein Sprecher. Schwerpunkt sei Jena in Thüringen. In Schleswig-Holstein laufen nach Informationen des MDR Durchsuchungen in Lübeck. Insgesamt 340 Polizeibeamte sind für die Razzien im Einsatz.

Fünf Haftbefehle vollstreckt

Laut Polizei sind bislang fünf Haftbefehle gegen syrische und irakische Staatsangehörige vollstreckt worden. Ermittelt wird noch gegen weitere Personen. Sie sollen 2023 und 2024 mindestens 140 Menschen über die Westbalkanroute eingeschleust haben. Auf der Route seien mehrmals Transporter aufgehalten worden, so sei die Bande in den Fokus der Ermittler gerückt, so der Sprecher.

