Geflügel-Laster umgekippt: A23 bei Schenefeld gesperrt

Auf der A23 in Richtung Hamburg ist im Kreis Pinneberg ein mit lebendem Geflügel beladener Lkw umgekippt. Deshalb ist zurzeit die Fahrbahn zwischen Hanerau-Hademarschen und Schenefeld gesperrt. Gegen 7 Uhr hatten laut Polizei Autofahrer den Notruf informiert, dass der Transporter auf der Seite liege. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 09:00 Uhr

Brennende Strohballen in Lunden

In Lunden im Kreis Dithmarschen ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Seit gestern Abend brennen dort 300 bis 400 Strohballen. Immer wieder flammen nach Angaben der Feuerwehr Glutnester in den Ballen auf. Zwischenzeitlich seien 120 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Anwohner werden weiterhin gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Erst am Wochenende hatten in Lunden rund 400 Strohballen gebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 07:00 Uhr

Weniger Äpfel: Obstbauern in SH rechnen mit schwacher Ernte

Die Obstbauern in Schleswig-Holstein sind zurzeit in der Hochphase der Apfelernte. Die Landesfachgruppe der Obstbauern rechnet mit geringeren Erträgen als in den vergangenen Jahren. Während der Apfel-Blühphase im März und April war es zu kalt und zu regnerisch, heißt es von den Obstbauern. Sie gehen deshalb von einem 20-prozentigen Minus aus - bei Äpfeln der Sorte Elstar rechnen sie sogar mit Ernteausfällen von etwa 30 Prozent. Bis Ende Oktober wird noch gepflückt. Erst dann kann der Verband eine präzise Erntebilanz für die gut 15 Apfelbauern im Land vorstellen. Insgesamt werden im Land auf einer Fläche von etwa 390 Hektar Äpfel angebaut. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 06:00 Uhr

Kiel: Protestcamp beginnt im Werftpark

Die Polizei bereitet sich auf ein Protestcamp in Kiel vor, das heute startet. 800 Menschen aus ganz Deutschland werden am Werftpark im Stadtteil Ellerbek erwartet. Sie versammeln sich unter dem Motto "Kiel entwaffnen - Kriegsindustrie versenken". Bis Sonntag soll es Aktionen geben. An dem Camp gab es schon im Vorfeld Kritik. Am Sonnabend plant der Veranstalter eine Demonstration in der Kieler Innenstadt. Ein Sprecher der Kieler Polizei kündigte an, man werde die Versammlung begleiten und gegen Straftäter und gewalttätige Personen konsequent vorgehen. "Oberstes Ziel ist aber, die friedliche Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten", so der Polizeisprecher weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 06:00 Uhr

Verfahren gegen Möllner Polizisten eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat ein Verfahren wegen Rassismusverdachts gegen mehrere Beamte der Polizeistation Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) eingestellt. Insgesamt gab es zwei Verfahren, das erste Verfahren wegen Volksverhetzung war bereits 2022 eingestellt worden. Das zweite richtete sich laut Oberstaatsanwalt Jens Buscher gegen 14 Beamte. Der Vorwurf: Sie sollen einen Kollegen mehrfach rassistisch beleidigt haben. Das Verfahren sei nun auch eingestellt worden, da im Rahmen der Ermittlungen nicht ausreichend festgestellt werden konnte, welche Äußerung von welchem Beamten getätigt worden sei. Abgeschlossen ist der Komplex um die Vorwürfe gegen die Möllner Polizisten noch nicht. Die Staatsanwaltschaft Kiel ermittelt noch wegen anderer Vergehen wie Versicherungs- und Arbeitszeitbetrug. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 05:30 Uhr

A23-Bauarbeiten: Nächtliche Sperrungen in Richtung Heide

Heute und morgen Abend von jeweils 19 bis 5 Uhr wird die A23 in Richtung Heide zwischen Tornesch und Pinneberg-Mitte gesperrt. Laut Autobahn GmbH wird in dieser Zeit eine Schutzeinrichtung für die nächste Bauphase gebaut. Umleitungen über die Anschlussstelle Pinneberg-Mitte (Kreis Pinneberg) sind eingerichtet. Vom 5. September bis etwa Anfang Oktober bleibt die Strecke während der Bauarbeiten in Richtung Heide dann einspurig befahrbar. In der Gegenrichtung ist sie zweispurig befahrbar. Die Anschlussstelle Pinneberg-Nord in Richtung Heide bleibt voll gesperrt. Die Zufahrt zur Harderslebener Straße ist vom 18. bis 27. September nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 19:00 Uhr

Holstein Kiel: Sperre für Trainer Rapp

Trainer Marcel Rapp von Fußball-Bundesligist Holstein Kiel muss das kommende Spiel der KSV gegen Rekordmeister FC Bayern München von der Tribüne aus verfolgen. Nach seiner Roten Karte beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verurteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den 45-Jährigen zu einem Innenraumverbot für eine Partie. Rapp war im Spiel gegen Wolfsburg in der Nachspielzeit in die Coaching-Zone des Gegners gelaufen und hatte in Richtung gegnerische Trainer-Bank gebrüllt. | 03.09.2024 06:00

Wetter: Viel Sonne und lockere Wolken

Heute kommen nach heiterem Start von der Westküste mehr Wolken und im Tagesverlauf gebietsweise Schauer. Vereinzelt sind auch kräftige Gewitter mit Starkregen möglich. Die meisten Sonnenstunden gibt es an der Ostsee. Es wird schwül, die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in List auf Sylt, 26 Grad in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 29 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Südwest mit Schauer- und Gewitterböen. | NDR Schleswig-Holstein 03.09.2024 06:00 Uhr

