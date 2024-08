Stand: 29.08.2024 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Norla 2024 geht heute los

Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher werden ab heute auf der Norddeutschen Landwirtschaftlichen Fachausstellung (Norla) erwartet. Noch bis Sonntag öffnet die Messe für Landwirtschaft und Verbraucher in Rendsburg (Kreis Rendsburg Eckernförde) auf 130.000 Quadratmetern ihre Tore. Rund 550 Ausstellerinnen und Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen. In diesem Jahr musste die Ausstellungsfläche laut Veranstalter sogar vergrößert werden, um alle unterzubekommen. | NDR Schleswig-Holstein 39.08.24 08:00 Uhr

Lange Wartelisten für Wohnheim-Plätze in Schleswig-Holstein

Vor Beginn des Wintersemsters suchen aktuell viele Studierende in Schleswig-Holstein nach einer Bleibe. Wie das Studentenwerk Schleswig-Holstein auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein berichtet, stieg die Zahl der Bewerbungen auf die Wohnheim-Plätze in den vergangenen Jahren kontinuierlich. 6.000 Studentinnen und Studenten bewarben sich laut den aktuellen Zahlen in diesem Semester. Dem stehen 2.000 freie Plätze gegenüber. Das Studentenwerk fordert, dass mehr gebaut wird. Besonders problematisch sei die Lage für Studierende aus dem Ausland. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:00 Uhr

Deutsche Meisterschaften im Beachvolleyball starten in Timmendorfer Strand

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) starten heute die Deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. Bis Sonntag kämpfen die 16 besten Teams der Frauen und Männer um den Titel. Rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden erwartet. Während es für heute und morgen noch Resttickets gibt, sind die Karten für die Finaltage am Wochenende längst ausverkauft. In die Arena passen etwa 4.200 Fans, die ihre Teams von den Rängen anfeuern wollen. Unter den Spielerinnen sind auch die beiden Olympia-Siegerinnen von 2016 Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die in Timmendorf ihr Karriere-Ende feiern. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:00 Uhr

Hemmelsdorf: Carport brennt ab

In Hemmelsdorf (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Carport abgebrannt. Laut Rettungsleitstelle konnten die Einsatzkräfte das Feuer schnell löschen. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Die Polizei ermittelt, warum es zu dem Feuer kam. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 08:00 Uhr

Moordiek: Motorradfahrer prallt bei Überholen gegen Pkw

In Moordiek (Kreis Steinburg) sind am Mittwochabend ein Motorrad und ein Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der Motorradfahrer überholen und prallte dabei gegen den Pkw, der gerade abbiegen wollte. Der 67-jährige Motoradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 06:30 Uhr

Nach Elfmeterschießen: VfB Lübeck zieht ins Landespokalfinale ein

Im Halbfinale des Landespokals von Schleswig-Holstein hat der VfB Lübeck gegen PSV Union Neumünster gewonnen. Der Oberligist unterlag dem Regionalligisten aus der Hansestadt mit 6:5 nach dem Elfmeterschießen. Zuvor endete das Spiel nach 90 Minuten mit 0:0. Im zweiten Halbfinalspiel am 31. Oktober treffen der Kaltenkirchener TS auf FC Dornbreite Lübeck um 14 Uhr aufeinander. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.24 06:00 Uhr

Wetter: Sonne, warm und vereinzelte Gewitter

Heute ist es heiter und sonnig. Ab dem Nachmittag ziehen aus dem Westen Wolken auf, vereinzelte Schauer oder Gewitter sind möglich. Es ist schwülwarm bis heiß. Die Höchstwerte liegen bei 26 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 32 Grad in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Lübeck. Auf den Nordfriesischen Inseln sind es um die 23 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2024 06:00 Uhr

