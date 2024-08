Drei große Abschiede bei Beachvolleyball-DM in Timmendorfer Strand Stand: 28.08.2024 11:50 Uhr Ab Donnerstag finden in Timmendorfer Strand die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball statt. Die 32. Auflage des Turniers wird eine besondere: In Laura Ludwig, Kira Walkenhorst und Isabel Schneider feiern gleich drei große Sportlerinnen ihr Karriereende.

Bis Sonntag kämpfen die 16 besten Teams der Frauen und Männer um den Titel. Schneider/Walkenhorst (Bayer Leverkusen) sind dabei gemeinsam auf Abschiedstournee, Ludwig spielt ihr letztes Turnier an der Seite von Louisa Lippmann (beide HSV). Die Olympiasiegerinnen von Rio 2016, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, sollen am Final-Sonntag noch einmal gebührend verabschiedet werden.

Ehlers/Wickler und Müller/Tillmann Top-Favoriten

Zu den Favoriten zählen die drei eher nicht. Heißeste Titelkandidaten sind sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Vorjahressieger: Nils Ehlers/Clemens Wickler (ETV Hamburg) und Svenja Müller/Cinja Tillmann (ETV/Düsseldorf) können zum dritten Mal in Folge triumphieren. Die beiden topgesetzten Duos reisen mit viel Rückenwind an die Ostsee: Ehlers/Wickler gewannen jüngst Silber bei Olympia und EM, Müller/Tillmann krönten sich vor wenigen Tagen in den Niederlanden zu Europameisterinnen.

Größte Konkurrentinnen von Müller/Tillmann dürften Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht) sein, die bei den acht Stopps der German Tour vier Mal im Finale standen und drei Mal am Ende den Pokal in die Höhe recken durften. Bei den Männern sind Jonas Reinhardt und Milan Sievers (Mainz/Kiel) zu beachten, die zwei Mal triumphierten und zwei weitere Male im Finale standen.

Vielleicht gewinnt aber auch ein Außenseiter? "Sportlich wird es hochinteressant", sagte DM-Organisator Alexander Walkenhorst den "Lübecker Nachrichten". "Denn gerade im Olympiajahr ist bei den Topteams immer ein Spannungsabfall zu sehen. Timmendorf ist da immer für Überraschungen gut."

Arena weitestgehend ausverkauft

Rund 4.200 Zuschauer finden auf der erweiterten Haupt-Arena am Strand Platz, der Andrang der Fans ist groß, für Sonnabend und Sonntag sind bereits alls Tages-Tickets verkauft. "Für Donnerstag gibt es noch etwas mehr als 1.000 Karten, für Freitag sind wir zu 80 Prozent ausgebucht", erklärte Walkenhorst. Auf den beiden Nebencourts ist das Zuschauen kostenlos.

