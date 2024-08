Stand: 24.08.2024 10:57 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Demo für Solidarität mit der Ukraine

Mehrere pro-ukrainische Verbände haben für heute zu einer Demonstration in Kiel geladen. Anlass ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Die Polizei erwartet nach Angaben einer Sprecherin bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ab 12 Uhr mit einem Demonstrationszug durch die Innenstadt laufen wollen. Die Route führt vom Hauptbahnhof über das Sophienblatt, die Andreas-Gayk-Straße und die Holstenstraße auf den Asmus-Bremer-Platz. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant, bei der die Teilnehmenden ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen möchten. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2024 11:00 Uhr

Holstein Kiel gegen TSG Hoffenheim

Als erste Mannschaft überhaupt aus Schleswig-Holstein spielt Holstein Kiel heute in der 1. Fußball-Bundesliga - um 15.30 Uhr auswärts gegen die TSG Hoffenheim. Kiel hat dabei den kleinsten Marktwert und das niedrigste Etat der Liga. Trotzdem sagt Kiels Trainer Marcel Rapp vor dem heutigen Spiel: "Wir wollen drei Punkte holen!" Er sieht seine Mannschaft gut vorbereitet auf die 1. Fuball-Bundesliga | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2024 08:00 Uhr

Günstigeres Deutschlandticket für Schüler in SH kommt

Mit dem neuen Schuljahr startet in Schleswig-Holstein ab September auch das vergünstigte Deutschland-Ticket für Schüler. Dieses soll maximal 29 Euro im Monat kosten. In Kiel liegen nach Angaben der Verkehrsbetriebe bisher 700 Anträge vor, in Lübeck laut der Stadt bereits 2.200 und im Kreis Rendsburg-Eckernförde dem Kreis zufolge 1.600. In den meisten anderen Städten und Kreisen ist es noch nicht möglich das Ticket zu beantragen. Dort müssen Eltern für ihre Kinder ein reguläres Deutschland-Ticket für 49 Euro kaufen und im Nachhinein einen Teil des Geldes zurückfordern. Ab Januar kann überall in Schleswig-Holstein direkt das Deutschland-Schulticket gekauft werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Bewölkt, tagsüber mehr Sonne

Heute ist es wechselnd bewölkt, stellenweise regnet es. Im Tagesverlauf kommt aus Süden mehr Sonne. Am Abend wird es an der Westküste und in Nordfriesland wieder wolkiger und es gibt Schauer, vereinzelt Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und bis 29 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Es weht schwacher bis mäßiger, vorübergehend böig auffrischender Wind, vorwiegend aus südlichen Richtungen. An der Nordsee gibt es später vereinzelt stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:00 Uhr

