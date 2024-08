Stand: 23.08.2024 08:32 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verdacht auf Agententätigkeit: Erneut Drohnen über ChemCoast Park Brunsbüttel

Der ChemCoast Park Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), ein Industriegebiet für Unternehmen aus der Chemie und Mineralölwirtschaft, soll Ziel eines Spionageangriffs geworden sein. In den vergangenen Wochen wurden mehrfach Drohnen über dem Industriepark, dem mobilen LNG-Terminal und dem stillgelegten Kernkraftwerk gesichtet - nach NDR Informationen zuletzt in der Nacht auf Freitag. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bestätigte die Flensburger Staatsanwaltschaft, dass man ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Agententätigkeit eingeleitet habe. Dass es sich, wie in verschiedenen Medien vermutet, um russische Drohnen handelt, ist noch Spekulation - bestätigt haben das weder Staatsanwaltschaft noch Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:30 Uhr

Ex-Staatssekretärin zu ihrer Entlassung: "Es geht um die Art und Weise"

Die ehemaligeStaatssekretärin in Schleswig-Holstein Marjam Samadzade hat sich bei NDR Schleswig-Holstein zu ihrer Entlassung im Oktober 2023 geäußert. Im Gespräch übt sie vor allem an der Kommunikation des Sozialministeriums Kritik. Ministerin Aminata Touré (Grüne) hatte ein Disziplinarverfahren gegen Samadzade angestoßen. Samadzade, die nun wieder als Richterin arbeitet, spricht wörtlich von "Nachtreten". Hinzu kommt: Ein juristischer Prüfvermerk der damaligen zuständigen Lübecker Landgerichtspräsidentin zeigt, dass die juristischen Voraussetzungen für ein Disziplinarverfahren gar nicht gegeben waren. Zur Frage, warum das Verfahren eingeleitet wurde erklärte das Ministerium wörtlich: Um zu prüfen, ob ein disziplinarrechtlich relevanter Verstoß durch die ehemalige Staatssekretärin begangen wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:00 Uhr

Frauen führen 14 Prozent der Mittelstands-Firmen in SH

Frauen in Chefpositionen gibt es laut Daten der Förderbank KfW für den Mittelstand in Schleswig-Holstein eher selten. Demnach liegt das Land mit 14 Prozent frauengeführter Mittelstands-Unternehmen im Bundesvergleich hinten. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) weist dagegen für ihre Mitgliedsunternehmen höhere Zahlen aus. Vor allem in kleineren Unternehmen in Handel, Gastgewerbe und Dienstleistung liegt der Frauenanteil laut IHK Schleswig-Holstein mit 35 bis 40 Prozent hoch. In Bau, Gewerbe und Industrie haben die Chefinnen dagegen Seltenheitswert. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 08:00 Uhr

100 Jahre Deutsche Schule in Tingleff

Die Deutsche Schule in Tingleff in Dänemark feiert am Freitag und am Sonnabend ihr 100-jähriges Bestehen. Die Schule wurde kurz nach der Volksabstimmung gegründet und war eine der ersten, die selbstständig als deutsche Schule in Dänemark geführt wurde - für die Deutsche Minderheit in Dänemark hat sie deshalb eine große Bedeutung, sagt der Hauptvorsitzende des Bunds Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 07:00 Uhr

Cannabis am Steuer? Noch keine Tests in SH verfügbar

Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums gilt seit Donnerstag ein höherer Grenzwert für Cannabis im Straßenverkehr am Steuer. Die Landespolizei Schleswig-Holstein verfügt nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei aber noch über keine Tests, die auf die neuen Werte eingestellt sind. Es müsse weiterhin Blut abgenommen werden. Gewerkschaftschef Torsten Jäger erklärt, dass Urin- oder Kontakttests als Vortests gemacht werden müssten, um festzustellen, ob überhaupt THC im Körper ist. Über einen Grenzwert sagen diese Methoden nichts aus, es müsse dann ein Verfahren eingeleitet werden. Ein Sprecher der Landespolizei teilte mit, dass es künftig Tests geben soll, die die neuen Grenzwerte abbilden. Unklar blieb, wann diese in Schleswig-Holstein verfügbar sind. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 07:00 Uhr

Polizei erwischt Autodieb bei Lübeck

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag bei Lübeck einen Autodieb auf frischer Tat ertappt. Der Besitzer des Autos hatte die Polizei in Oststeinbek (Kreis Stormarn) um kurz nach Mitternacht alarmiert - denn er hatte den Diebstahl seines Fahrzeugs gehört. Die alarmierten Beamten verfolgten das gestohlene Fahrzeug auf der A1. An der Anschlussstelle Lübeck-Moisling fuhr es ab. Im Gewerbegebiet flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, wurde dann aber von den Beamten gestellt. Gegen den 30-Jährigen lagen laut Polizei zwei Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 07:00 Uhr

Müllwagen mit Wasserstoffantrieb fährt durch Neumünster

In Neumünster fährt ab Freitag der erste wasserstoffbetriebene Müllwagen. Die Stadt will mit der Umstellung Treibhaus-Gase einsparen, außerdem sei der neue Müllwagen leiser, als die alten, heißt es. Die Stadt gibt für den Wasserstoff-Lkw etwa eine Million Euro aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 07:00 Uhr

Wetter: Etwas Regen, teils Sturmflutgefahr

Heute gibt es viele Wolken im Land, örtlich kommen Schauer oder Regengüsse herunter. Im Südosten bleibt es noch länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Leck und bei 26 Grad in Mölln. Der Wind weht schwach, oft mäßig und stark böig. An der Nordsee gibt es frischen bis starken Südwestwind mit Sturmböen, teils auch schweren Sturmböen. Die Wasserstände an der Nordsee sind erhöt, zum Nachmittagshochwasser gibt es teils Sturmflutgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2024 06:00 Uhr

