Willi Lemke ist tot - Langjähriger Werder-Manager mit 77 Jahren gestorben Stand: 13.08.2024 12:26 Uhr Willi Lemke ist tot. Der langjährige Manager von Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das gab seine Familie am Dienstag bekannt. In seine Zeit fallen viele Titel der Grün-Weißen. Dabei war Lemke weit mehr als ein Sportfunktionär.

Wie seine Familie bekanntgab, ist Lemke an einer Hirnblutung gestorben. Sein plötzlicher Tod mache "uns sehr traurig und fassungslos", heißt es in der Mitteilung: "Aber wir hatten das große Glück, dass wir ihn in seinen letzten Lebensstunden gemeinsam begleiten konnten."

Gemeinsam mit Rehhagel prägte Lemke Werder Bremen über Jahre

Vielen wird Lemke, der seit 1975 bei Werder Bremen Mitglied war, vor allem als langjähriger Manager der Grün-Weißen in Erinnerung bleiben. Gemeinsam mit Trainer Otto Rehhagel hatte er die erfolgreichen Werder-Jahre in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren entscheidend mitgeprägt.

In der Zeit von 1981 bis 1995 wurden die Bremer unter der Führung der beiden Macher Europapokalsieger der Pokalsieger, zweimal deutscher Meister und zweimal DFB-Pokalsieger. In die Ägide von Lemke fällt zudem der Pokalsieg 1999.

Im selben Jahr wechselte Lemke, der in Pönitz im Kreis Ostholstein geboren wurde, in Hamburg aufwuchs und 1971 nach Bremen kam, in den Aufsichtsrat der Werder Bremen GmbH & Co KGaA und war von 2005 an auch Vorsitzender des Gremiums. 2014 trat er als dessen Vorsitzender zurück, blieb aber noch bis Jahresende 2016 Mitglied des Aufsichtsrates.

Willi Lemke - Nicht nur Werder, sondern auch Politiker

Neben seiner Karriere als Fußball-Manager war Lemke auch in der Landespolitik aktiv. Er war Mitglied der SPD und wurde 1974 zum Landesgeschäftsführer der Partei in Bremen gewählt - eine Position, die er innehatte, bis er 1981 zu Werder wechselte. Im Jahr 1999 wurde er unter dem damaligen Bürgermeister Henning Scherf (SPD) zum Bildungssenator der Stadt, 2007 deren Sport- und Innensenator. Zuvor war er nach Scherfs Abtritt 2005 in einer Mitgliederbefragung der SPD-Basis zum neuen Bürgermeister angetreten, dort allerdings Jens Böhrnsen unterlegen gewesen.

Von 2008 bis 2016 war er als Sonderbotschafter des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung tätig. Lemke war in zweiter Ehe mit seiner Frau Heide verheiratet. Er hatte vier Kinder.

"Willi Lemke gehört zu den größten Werderanern aller Zeiten." Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald

"Nach einem bewegten beruflichen Leben als Werder-Manager, Senator und UN-Sonderbotschafter bleibt Willi uns vor allem als liebevoller, fürsorglicher Ehemann, Vater, Opa und Familienmensch in Erinnerung, der das Leben und die Freundschaften liebte und pflegte", schrieb seine Familie in der Mitteilung.

Werder reagierte schockiert auf den Tod Lemkes und würdigte die Verdienste des langjährigen Managers für den Club - und darüber hinaus: "Willi Lemke gehört zu den größten Werderanern aller Zeiten. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod hat uns schockiert und macht uns tieftraurig", so Dr. Hubertus Hess-Grunewald, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des Clubs.

"Willi bleibt uns als innovative, kämpferische, leidenschaftliche, ehrgeizige und streitbare Persönlichkeit in Erinnerung. Dabei war er stets menschlich und immer auch versöhnlich. Nur wenige Menschen werden so sehr mit Werder in Verbindung gebracht wie Willi Lemke. Sein Wirken - auch über unseren Verein und Bremen hinaus - war außergewöhnlich und vorbildlich. Er war ein Weltbürger, der immer auch Hanseat geblieben ist."

