Wegen Sturmflut-Folgen: Kieler Lotsen weiter im Notbetrieb

Die Kieler Lotsen haben im Notbetrieb weiter mit Folgen der Sturmflut im vergangenen Oktober zu kämpfen. Ihre Versetzstation auf hoher See können sie seither nicht nutzen. Der Leuchtturm Kielist stark beschädigt worden - es gilt Betretungsverbot. Die Betriebszeit der Lotsenboote habe sich etwa verdoppelt, schätzt der zuständige Lotsbetriebsverein. Technische Probleme wie Leckagen und Zündaussetzer hätten zugenommen, außerdem habe es einen Motor-Totalschaden gegeben. Der Lotsbetriebsverein hat die Wartung seiner Lotsenboote deswegen von 2025 und 2026 auf dieses Jahr vorgezogen. Ob und wann die Lotsen ihren Leuchtturm wieder nutzen können, ist laut den Behörden unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 07:00 Uhr

Lkw-Unfall auf A7 bei Rendsburg

Ein Lkw-Anhänger ist auf der Abfahrt der A7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf die A210 in Richtung Kiel umgekippt. Der Unfall hat sich laut Polizei gestern Abend ereignet. Vermutlich habe die Ladung dazu geführt - im Innern des Anhängers befanden sich rund 20 Tonnen Stahl. Die Strecke war bis etwa 1.30 Uhr für Bergungsarbeiten gesperrt. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:30 Uhr

Immobilienpreise in SH steigen

Der Kauf eines Eigenheims wird wieder teurer. Davon gehen Experten, unter anderem vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, aus. Auch der Immobilienverband IVD Nord beobachtet, dass die Preise leicht steigen. Zuletzt gab es dagegen Umsatzrückgänge: Im Kreis Schleswig-Flensburg waren es 40 Prozent im vergangenen Jahr und 20 Prozent in den ersten Monaten diesen Jahres. Diese Schwankungen gibt es laut IVD Nord in Schleswig-Holstein nicht überall: Immobilien in Küstennähe sind - wenn sie denn auf den Markt kommen - schon seit Jahren hochpreisig. Im Landesinneren waren die Preise aber zuletzt um bis zu 40 Prozent gefallen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

Blauzungenkrankheit auch im Kreis Herzogtum Lauenburg

Die Blauzungenkrankheit breitet sich in Schleswig-Holstein weiter aus. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriuems wurde das Virus jetzt auch im Kreis Herzogtum Lauenburgfestgestellt. Insgesamt sind bislang 21 Tierhaltungen in Schleswig-Holstein betroffen: Es wurden Fälle aus den Kreisen Steinburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Stormarn und Dithmarschengemeldet. Auch in Hamburg wurde die Seuche nun nachgewiesen. Betroffen von der Krankheit sind hauptsächlich Schafe und Rinder. Für Menschen ist sie ungefährlich. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

Falsche Notrufe blockieren Leitungen in SH

Notrufe, die unwissentlich - beispielsweise per Smartphone in der Hosentasche - ausgelöst werden, blockieren in Schleswig-Holstein zunehmend die Telefonleitungen in den Leitstellen. Zwar gibt es noch keine landesweite Statistik, doch einzelne Leitstellen berichten davon. So spricht die Feuerwehr in Lübeck von mehreren versehentlichen Anrufen pro Tag. Die Leitstelle Süd empfiehlt daher, nach einem falschen Notruf umgehend ans Telefon zu gehen, seinen Namen zu nennen und klarzustellen, dass es sich um ein Versehen handelt. Denn im Zweifel ginge man von einem abgerissenen Notruf aus und Einsatzkräfte würden losgeschickt werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und meistens trocken

Heute gibt es Wolken, zeitweise auch Sonne. Abgesehen von einzelnen leichten Schauern bleibt es die meiste Zeit trocken. Am freundlichsten wird es zur Nordsee hin, hier scheint auch die meiste Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und bis 26 Grad in Trittau (Kreis Stormarn). Es weht schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Südwestwind. Abends werden es 21 Grad auf den Halligen (Kreis Nordfriesland) und 25 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2024 06:00 Uhr

