Olympiasiegerin Elisa Mevius wird in Rendsburg empfangen

Nach ihrem Olympiasieg im 3x3 Basketball wird die Rendsburgerin Elisa Mevius in ihrer Heimatstadt in Empfang genommen. Unter anderem hat sie sich in das Goldene Buch der Stadt Rendsburg (Kreis Rendsburg Eckernförde) eingetragen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 11:00 Uhr

Feuer in Pflegeheim in Neumünster

In Neumünster hat es am Freitagabend in einem Pflegeheim gebrannt. Mehrere Wehren waren nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort. Pflegekräfte hatten bereits damit begonnen, die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Alle 24 Personen blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 11:00 Uhr

E-Rezept: Apothekerverband sieht noch Probleme

Zum Jahresbeginn ist das neue E-Rezept eingeführt worden. Zum Start gab es einige Probleme mit fehlender Software-Ausstattung der Arztpraxen. Inzwischen müssten alle Praxen im Land allerdings über die notwendigen IT-Programme verfügen, so ein Sprecher des Hausärzteverbandes. Der Apothekerverband Schleswig-Holstein sieht allerdings noch Probleme: Vielen Kunden müsse das Verfahren zeitaufwendig erklärt werden, und auch technische Probleme würden Zeit kosten. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 10:00 Uhr

Flächen für Zulieferbetriebe von Northvolt - drei Gemeinden stimmen noch nicht zu

Seit Ende März wird auf dem Gelände der Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen) gebaut. Doch für die Ansiedlung der Zulieferbetriebe werden nördlich der Fabrik weitere 170 Hektar Fläche benötigt. Das Land liegt in den Gemeinden Norderwöhrden, Wesseln und Neuenkirchen (alle Kreis Dithmarschen). Vor einer Zustimmung wollen die drei Dörfer verlässliche Informationen zum Beispiel über Lärm und Verkehr haben. Dithmarschens Landrat Thorben Schütt (CDU) setzt auf die neue Grundstücksgesellschaft des Kreises. Noch fehlten aber Geld aus einem Sonderfonds des Landes und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Bis Ende des Jahres sollen laut Schütt alle Fragen geklärt sein. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 10:00 Uhr

Blauzungenkrankheit: Präsident des Bauernverbandes empfiehlt Impfung

In Schleswig-Holstein konnte die Tierkrankheit bereits in fünf Kreisen nachgewiesen werden. Der Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, empfiehlt Landwirtinnen und Landwirten daher ihre Wiederkäuer wie Rinder und Schafe zu impfen. Laut Bauernverband waren die Landwirte im Land eher zurückhaltend bei der Impfung. Ein Grund sei, dass es für die vorhandenen Impfstoffe zunächst keine Zulassung gegeben habe. Auch jetzt gebe es nur eine Notzulassung. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 09:00 Uhr

Verkehrsunfall in Tornesch

Am frühen Morgen sind in Tornesch (Kreis Pinneberg) zwei Autos zusammengestoßen. In jedem Pkw saßen nach Polizeiangaben jeweils vier Personen. Drei von ihnen, eine 21-jährige und eine 50-jährige Frau kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Vorfahrt missachtet. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 09:00 Uhr

Flensburg: Wohnungsbrand im betreuten Wohnen

In Flensburg hat es laut Polizei in einer Wohnung im 3. Obergeschoss des Gesundheits- und Pflegezentrums im Otto-Heinrich-Engel-Bogen gebrannt. Nachbarn hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig, kurze Schauer möglich

Neben Sonnenschein gibt es heute auch vereinzelt Wolken. Die meiste Zeit des Tages bleibt es trocken. Von der Westküste her sind einzelne kurze Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) und 24 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2024 08:00 Uhr

