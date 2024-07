Stand: 28.07.2024 11:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Verspäteter Trainingsauftakt bei Holstein Kiel

Der Trainingsauftakt für die Sportler von Holstein Kiel hat sich wetterbedingt verschoben. Eigentlich sollte es bereits gestern im Trainingslager in Tirol losgehen, doch Regen und Gewitter machten den Kielern einen Strich durch die Rechnung. Heute Morgen nun startete die Saisonvorbereitung im österreichischen Seefeld. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2024 11:00 Uhr

Feuer in einer Scheune in Stangheck

In Stangheck bei Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es in der vergangenen Nacht in einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer laut Rettungsleitstelle in einer Scheune. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Kräfte von sechs Wehren waren im Einsatz, inzwischen laufen die Nachlöscharbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2024 10:00 Uhr

Tag der Seenotretter in SH: DGzRS präsentiert ihre Schiffe

Am heutigen Tag der Seenotretter stehen viele Seenotrettungskreuzer und -boote offen für Besucherinnen und Besucher. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Schleswig-Holstein zeigt ihre Technik und führt Übungseinsätze vor. Dazu gehört ein "Open Ship" unter anderem in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) und in Laboe (Kreis Plön), aber auch an anderen Stationen der Nord- und Ostseeküste. Das komplette Programm für den Tag der Seenotretter am 28. Juli gibt es auf der Aktionswebseite. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2024 10:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall auf B76 in Eutin

Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachen ist am Sonnabend in Eutin (Kreis Ostholstein) tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben war er mit zwei weiteren Bikern auf der B76 unterwegs. Zwischen Röbel und der Anschlussstelle Lensahn kam der Jugendliche mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Personen im Auto erlitten einen Schock und leichte Verletzungen. Die B76 war im Unfallbereich für mehr als zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2024 18:00 Uhr

Das Wetter: Sonne, Wolken und überwiegend trocken

Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, teils sonnige Phasen und verbreitet bleibt es trocken. Nur anfangs folgen noch vereinzelt letzte Regenschauer, örtlich mit Blitz und Donner, die über den Süden abziehen. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 23 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer und phasenweise stark böiger Nordwestwind. An der Ostsee sind in exponierten Lagen auch einzelne stürmische Böen möglich. Gegen Abend lässt der Wind nach. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2024 11:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2024 | 11:00 Uhr