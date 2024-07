Stand: 24.07.2024 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unwetter: Tornado auf der Elbe bei Brokdorf

Neben Gewitter und Starkregen meldete die Feuerwehr auch einen Tornado, der bei Brokdorf (KreisSteinburg) am Dienstagnachmittag über die Elbe gefegt ist. Schäden hat die Windhose laut Leitstelle nicht verursacht. In Pinneberg sorgte heftiger Regen dafür, dass ganze Straßenzüge mehrere Zentimeter unter Wasser standen. Über Meldorf im Kreis Dithmarschen gab es insgesamt 25 Einsätze für die Feuerwehr. An der Marschbahnstrecke am Bahnübergangs Lehnshallig im Kreis Nordfriesland war ein Blitz eingeschlagen, deshalb kam es zu Problemen. Heute Morgen fahren die Züge normal. Die Leitstellen sprachen von einem für eine solche Wetterlage normalen Einsatzaufkommen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 07:00 Uhr

Gewalt in Heide: Urteil gegen Jugendliche ist gefallen

Im Fall von schweren Raubüberfällen, Erpressung und gefährlicher Körperverletzung in Heide Anfang des Jahres hat das Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) die zwischen 14 und 18 Jahre alten Angeklagten am Dienstag nach fünf Verhandlungstagen verurteilt. Das Strafmaß liegt zwischen zwei Jahren und drei Monaten Jugendstrafe und anderthalb Jahren Bewährungsstrafe. Das heißt, drei der Jugendlichen konnten das Gericht auf freiem Fuß verlassen - ein Junge und ein Mädchen bleiben weiterhin in Haft. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 06:00 Uhr

Zwischenbilanz bei der Travemünder Woche

300.000 Gäste waren bis Dienstagabend bei der 135. Travemünder Woche. Das meldet der Veranstalter.Die Segelwettbewerbe laufen zufriedenstellend und auch die Stimmung auf der Festivalmeile sei gut. Allerdings sei die Verkehrslage teils chaotisch, wenn die 3.500 Parkplätze belegt sind. Strandnahe Wohngebiete und sogar die Hotelroute der Kaiserallee wurden teilweise trotz Halteverbots so zugeparkt, dass für Rettungsfahrzeuge oder Feuerwehr kaum noch ein Durchkommen war. Der Veranstalter ruft dazu auf, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Es gibt teilweise Sonderfahrpläne mit zusätzlichen Bussen und Zügen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Sonne-Wolken-Mix im Norden

Heute scheint neben durchziehenden Wolken teils auch länger die Sonne, hin und wieder ist es wolkig und überwiegend trocken. Ganz vereinzelt gibt es schwache Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Süderlügum (Kreis Nordfriesland) und bei 22 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zunehmend weht mäßiger, teils frischer sowie böiger bis stark böiger Wind, an der Nordsee von Nordwesten mit starken, in exponierten Lagen stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 06:00 Uhr

