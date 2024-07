Stand: 21.07.2024 11:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Umgekippter Lkw blockierte B207

Gestern war die B207 in Richtung Norden ab Abfahrt Burg Richtung Puttgarden (Kreis Ostholstein) für etwa zehn Stunden voll gesperrt. Der Grund war ein umgekippter Lkw. Nach Angaben der Polizei hatte der 52-jährige Fahrer gegen Mittag ein medizinisches Problem und kam deshalb mit seinem Lastwagen links von der Fahrbahn ab. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2024 10:00 Uhr

Weniger bunte Autos auf den Straßen

Laut einer dpa-Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg sind auf deutschen Straßen immer weniger farbige Autos unterwegs. Etwa vier von fünf Pkw, die in der ersten Hälfte des Jahres zugelassen wurden, sind schwarz, weiß, silber oder grau. Diese sogenannten unbunten Farben werden also seit Jahren immer beliebter. Die Farben Blau und Rot sind in der Statistik inzwischen weit abgeschlagen. Braun lackierte Autos sind fast komplett verschwunden. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2024 08:00 Uhr

Globale IT-Panne: Rund 8,5 Millionen Computer betroffen

Am Freitag hat es durch ein fehlerhaftes Software-Update eine weltweite IT-Panne gegeben, die auch Auswirkungen in Schleswig-Holstein hatte. Das UKSH in Kiel und Lübeck musste geplante Operationen verschieben. Vielerorts war der Flugverkehr lahmgelegt. Weltweit waren unter anderem Fernsehsender, Supermärkte und Banken betroffen. Nach Angaben von Microsoft waren rund 8,5 Millionen Computer betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2024 08:00 Uhr

Neumünster: Demonstration gegen AfD verlief weitgehend friedlich

Gestern hat sich die schleswig-holsteinische AfD in Neumünster versammelt. Dazu gab es eine Gegendemonstration mit knapp 140 Menschen, die weitgehend friedlich zu Ende ging. Laut Polizei gab es keine gravierenden Vorfälle. Die Polizei war mit einer Hundertschaft vor Ort. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieb es bei verbalen Auseinandersetzungen zwischen AfD-Anhängern und Gegendemonstrierenden. Die Demonstrierenden warfen demnach außerdem einzelne Gegenstände, brannten Pyrotechnik ab und veranstalten eine kurze Sitzblockade. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonnig, später Schauer und Gewitter möglich

Zunächst ist es sehr sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Westen mehr Wolken auf. Am Nachmittag und Abend kann es örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. Gebietsweise ist Starkregen und Hagel möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 Grad in List (Sylt), 29 Grad in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) und 32 Grad im Naturpark Lauenburgische Seen (Kreis Herzogtum-Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2024 06:00 Uhr

