Garagenbrand in Norderstedt

In Norderstedt im Kreis Segeberg hat in der Nacht zu Sonnabend eine Garage gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Wohngebäude daneben evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Haus übergriffen. Die Garage und das Fahrzeug darin brannten vollständig aus. Warum es gebrannt hat und wie hoch der Sachschaden ist, wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 12:00 Uhr

Linde in Steinbergkirche wird Nationalerbe

Eine 500 Jahre alte Linde in Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg wird heute im Rahmen eines Gottesdienstes offiziell zum Nationalerbe ernannt. 1574 wurde der Baum urkundlich erstmals erwähnt. Mehrfach hat über die Jahrhunderte bereits der Blitz eingeschlagen - der Stamm ist gespalten, es gibt Hohlräume. Somit muss die Krone gestützt und beschnitten werden. Eine Stiftung finanziert künftig die Pflegearbeiten. Die Linde ist somit der zweite Baum in Schleswig-Holstein, der diesen Status erhält: Der erste Nationalerbe-Baum war eine etwa 600 bis 800 Jahre alte Eibe in Flintbek bei Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 11:00 Uhr

Travemünde: Hotel nach Brand in der Nacht geräumt

Im Hotel "Slow Down Travemünde" in Lübeck-Travemünde hat es in der Nacht zu Sonnabend gebrannt. Laut Polizei mussten alle Gäste das Gebäude verlassen. Ein Mensch stürzte dabei und erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Die Flammen waren schnell gelöscht, es hatte nur ein kleiner Kosmetikeimer gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 10:00 Uhr

Maislabyrinthe in Schleswig-Holstein öffnen

An diesem Wochenende starten in Schleswig-Holstein wieder mehrere Maislabyrinthe in die Saison. So öffnet heute in Steinberg im Kreis Schleswig-Flensburg ein drei Fußballfelder großes Labyrinth seine Tore. Highlight ist dort unter anderem ein Aussichtsturm in der Mitte des Feldes. Das nach Angaben des Betreibers landesweit größte Labyrinth bei Sieversdorf am Postsee (Kreis Plön) öffnet am Sonntag. Bereits bei der Aussaat der Maispflanzen sei dort ein Motiv ins Feld eingearbeitet worden. Einige Tage später startet dann auch in Kirchspiel-Garding (Kreis Nordfriesland) der Betrieb des Maislabyrinths. Aktuell seien dort jedoch die Pflanzen noch nicht hoch genug, so die Betreiber. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 10:00 Uhr

Heide-Simonis-Platz: Ehrung für frühere Ministerpräsidentin in Bordesholm

Ein Jahr nach dem Tod von Heide Simonis wird in Bordesholm ein Platz nach ihr benannt. Damit will die Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde das Lebenswerk von Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsidentin würdigen. Simonis lebte von 1977 bis 2003 in Bordesholm. Zu der Veranstaltung werden auch Schleswig-Holsteins früherer SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner, Witwer Udo Simonis sowie ihre Schwestern erwartet. Simonis ist vergangenes Jahr im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie war 1993 zur ersten Regierungschefin eines deutschen Bundeslandes gewählt worden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 09:00 Uhr

Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung: Christopher Street Day in Kiel

Heute Nachmittag findet in Kiel der Christopher Street Day statt. Die Polizei erwartet etwa 3.000 Menschen, die durch die Stadt ziehen wollen, um ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu setzen. Die Demo geht nach Angaben der Veranstalter von 13 bis 17 Uhr und startet mit einer Kundgebung auf dem Rathausplatz. Von dort aus soll es durch die Innenstadt bis zur Kiellinie gehen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 08:00 Uhr

Ein Toter nach Feuer in Twedt

Bei einem Feuer in Twedt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Freitagabend ein Mensch gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache in einer ausgebauten Gartenlaube aus. Es habe auch mehrere Explosionen gegeben, vermutlich durch Gasflaschen oder Benzinkanister. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Um wen es sich bei dem Verstorbenen handelt, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 08:00 Uhr

Wetter: Meist trocken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter

Heute gibt es zunächst einige Auflockerungen und - abseits einzelner Schauer - bleibt es meist trocken. Von der Nordsee her gibt es ab dem Nachmittag weiterhin Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Süden des Landes bleibt es vorwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) bis 21 Grad in Lauenburg. Es gibt mäßigen bis frischen Wind mit starken bis stürmischen Böen, vor allem an der See und bei Gewittern. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2024 08:00 Uhr

