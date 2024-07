Wer findet den Ausweg? Maislabyrinthe in SH starten in Saison Stand: 13.07.2024 12:15 Uhr An diesem Wochenende geht es in Schleswig-Holstein wieder bei mehreren Maislabyrinthen los - zumindest dort, wo die Pflanzen bereits hoch genug gewachsen sind.

Eltern mit Kindern und andere Rätsel-Begeisterte können ab sofort wieder den richtigen Weg aus dem Irrgarten suchen. An vielen Orten im Land stellen Landwirte dafür extra ihre Felder zur Verfügung.

So öffnet zum Beispiel am Sonnabend in Steinberg im Kreis Schleswig-Flensburg ein drei Fußballfelder großes Labyrinth seine Tore. Auf drei Kilometern Strecke können die Besucherinnen und Besucher den Weg aus dem hohen Maisfeld finden. Highlight ist dort außerdem ein Aussichtsturm in der Mitte des Feldes.

Beim größten Maislabyrinth im Land geht es am Sonntag los

Das nach Angaben des Betreibers landesweit größte Labyrinth bei Sieversdorf am Postsee (Kreis Plön) öffnet dann am Sonntag für Besucherinnen und Besucher. Bereits bei der Aussaat der Maispflanzen sei dort ein Motiv ins Feld eingearbeitet worden.

Einige Tage später startet dann auch in Kirchspiel-Garding (Kreis Nordfriesland) der Betrieb des Maislabyrinths. Bereits seit elf Jahren können Begeisterte dort den Weg aus dem Labyrinth suchen. Aktuell seien jedoch die Pflanzen noch nicht hoch genug, um zu öffnen, so die Betreiber.

Die Eintrittspreise beginnen je nach Labyrinth in der Regel bei 4 Euro pro Besuch.

