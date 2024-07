Stand: 12.07.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Möglicherweise bald weniger Busverbindungen in SH

Das Land will Geld für den Busverkehr streichen. Bisher steigt die Summe vom Land jedes Jahr um 1,8 Prozent, um beispielsweise steigende Personal- und Betriebskosten abzudecken. Nun soll die Summe bei rund 82 Millionen Euro stagnieren. Die Einsparung bestätigte das Verkehrsministerium auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Henning Görtz (CDU), Landrat im Kreis Stormarn und Vorsitzender des schleswig-holsteinischen Landkreistages befürchtet, dass Kommunen ab kommenden Jahr deshalb Busverbindungen streichen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

Drogenberatungsstellen warnen vor zunehmendem Mischkonsum

Suchthilfe-Einrichtungen im Land berichten, dass immer mehr Drogenabhängige von gleich mehreren Substanzen abhängig sind. Der Kieler Drogenhilfeverein Odyssee berichtet, dass offenbar bei vielen Konsumenten die Hemmschwelle gesunken sei, alle möglichen verfügbaren Substanzen auszuprobieren. Schätzungsweise 90 Prozent der Abhängigen dort betreiben Mischkonsum. Der Leiter des Suchthilfezentrums Schleswig sagt dass der "polytoxe Konsum" seit Jahren ein zunehmendes Problem ist und viele Betroffene gar nicht mehr in der Lage seien, in die Beratungsstelle zu kommen. Die Suchtberatung der Diakonie in Dithmarschen geht deshalb von einer "schwer einzuschätzenden Dunkelziffer" aus. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 07:00 Uhr

OVG Schleswig entscheidet zu Vaterschaft nach Geschlechtsumwandlung

Ein Ehemann gilt im rechtlichen Sinne als Vater eines in der Ehe geborenen Kindes, auch wenn er zuvor ein anderes Geschlecht gehabt hat. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig entschieden. In dem Fall hatten zunächst zwei Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gelebt. Eine der Frauen hatte dann ihr Geschlecht umwandeln lassen. Beide schlossen als Mann und Frau die Ehe. Durch eine Samenspende wurde ein Kind geboren. Das Standesamt in Flensburg hatte es daraufhin abgelehnt, den Ehemann als Vater eintragen zu lassen. Die Entscheidung ist noch möglicherweise nicht endgültig: Wegen der grundsätzlichen Bedeutung hat das Oberlandesgericht zugelassen, das Verfahren im Falle einer Beschwerde vor dem Bundesgerichtshof neu aufzurollen. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 08:00 Uhr

SHMF: Anastasia Kobekina erhält Leonard-Bernstein Award

Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestival wird heute in Lübeck der Leonard-Bernstein Award verliehen. Die Preisträgerin in diesem Jahr ist die junge russische Cellistin Anastasia Kobekina. Die 29-Jährige gilt als eine der vielversprechendsten Cellistinnen ihrer Generation. Der Preis wird seit über 20 Jahren an herausragende junge Musiker verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 07:00 Uhr

Fahrradfahrer bei Unfall im Kreis Pinneberg schwer verletzt

In Appen im Kreis Pinneberg ist ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist er dort mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Unfallursache wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

Finanzministerin Monika Heinold hält Haushalt für verfassungsmäßig

Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP haben eine Verfassungsklage gegen Schleswig-Holsteins Landeshaushalt für 2024 angekündigt. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ist allerdings der Meinung, dass ihr Haushalt verfassungsmäßig ist. Sie erklärt, die Klage sei gutes Recht der Opposition. Allerdings betont Heinold: "Sollte der Haushalt sofort gestoppt werden, würde sich das auf den Schulbau auswirken." Außerdem würde sich das auch auf das Geld für Northvolt auswirken. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Erst sonnig - später Regen möglich

Nach einem freundlichen und trockenen Start kommen von der Unterelbe und Nordsee her dichtere Wolken. Teilweise kann es regnen. Gebietsweise sind kräftige und gewittrige Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad auf Amrum (Kreis Nordfriesland) und 23 Grad in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2024 06:00 Uhr

