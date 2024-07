Stand: 08.07.2024 06:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Feuer in Sporthalle in Schönberg

In Schönberg in Holstein (Kreis Plön) ist am späten Sonntagnachmittag ein Feuer in der alten Sporthalle der örtlichen Gemeinschaftsschule ausgebrochen. Laut Feuerwehr stand das Gebäude vollständig in Flammen. Vier Kinder wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Ob sie in der Halle waren, ist noch unklar. Fünf Feuerwehren waren noch am Abend mit Dutzenden Kräften im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist ebenfalls noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:30 Uhr

Kiel: Aktivisten blockieren Kreuzfahrtschiffe

In Kiel haben Kreuzfahrt-Gegner ein Schiff am Auslaufen gehindert. Laut Polizei blockierten am frühen Sonntagabend neun Menschen mit Kajaks die Aidabella auf der Kieler Förde. Die Wasserschutzpolizei kesselte die Menschen daraufhin ein und drängte sie auf den Kajaks zu einem Steg. Mit rund zwei Stunden Verspätung konnte die Aida ablegen. Mit der Aktion wollten die Menschen nach eigenen Angaben gegen die Auswirkungen des Kreuzfahrttourismus auf das Klima und gegen die Arbeitsbedingungen an Bord protestieren. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:30 Uhr

39. Schleswig-Holstein Musikfestival gestartet

Der Festivalsommer ist am Abend mit dem 39. Schleswig-Holstein Musikfestival (SHMF) in der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck eröffnet worden. Das NDR Elbphilharmonie Orchester mit dem Pianisten Emanuel Ax unter der Leitung von Dirigent Alan Gilbert spielten Mozart und Mahler. Die MuK war nahezu ausverkauft. Laut Intendant Christian Kuhnt soll dadurch klassische Musik nahbar und erlebbar werden. In diesem Jahr stehen beim SHMF bis zum 1. September mehr als 200 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Dänemark auf dem Programm. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:00 Uhr

Lübeck: Drei Millionen Euro Förderung für Stadtgrabenbrücke

Die Stadtgrabenbrücke soll in Lübeck für Radfahrer und Fußgänger eine schnelle Verbindung von der Altstadtinsel zum Bahnhof ermöglichen. Vom Bund gibt es für den Brückenneubau jetzt eine Förderung von drei Millionen Euro aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land". Den Förderbescheid übergibt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag an Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Die Brücke wird seit vergangenem Herbst gebaut und wird rund sechs Millionen Euro kosten. Laut Stadt liegen die Arbeiten an der Stadtgrabenbrücke im Zeitplan. Im Herbst dieses Jahres soll sie fertiggestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:00 Uhr

Gegen Jugendgewalt: "Woche für Respekt" startet in Meldorf

Angesichts steigender Jugendgewalt und Jugendkriminalität setzt ein Netzwerk aus verschiedenen Einrichtungen in Meldorf in Dithmarschen auf Aufklärung. Am Montag startet die so genannte "Woche für Respekt" mit zahlreichen Aktionen. Die Mitglieder des Netzwerkes - zu dem unter anderem das AWO Familienzentrum, der Kreis Dithmarschen und das Diakonische Werk angehören - wollen gegensteuern und bieten Workshops an. Kindergärten und Schulen beschäftigen sich altersgerecht mit Gewalt, Verschwörungstheorien, Hassreden und Wegen zur Konfliktlösung. Mit einem Multikulti-Fußballtunier endet die Aktionswoche am Sonnabend.| NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und Sonne mit einzelnen Schauern

Am Montag ist es teils sonnig, teilweise ziehen auch dichtere Wolken durch. Gelegentlich gibt es auch Regenschauer, vereinzelt sind Gewitter möglich. Sonst bleibt es länger heiter und häufig trocken. Die Höchstwerte liegen 19 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland) und bis 23 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Abseits von Schauerböen weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 06:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.07.2024 | 06:00 Uhr