Bildungsreport Kiel: Mehr Schulabbrecher ohne Abschluss

Etwas mehr als 92 Prozent der knapp 890 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I an Gemeinschaftsschulen in Kiel haben im vergangenen Jahr einen Abschluss gemacht - etwas weniger als im Vorjahr. Das geht aus dem Bildungsreport 2023 der Landeshauptstadt hervor. Die Zunahme an Schulabbrechern sei besorgniserregend, sagte Bildungsdezernentin Renate Treutel (Grüne). Die Corona-Pandemie spielt dabei auch eine Rolle, eine einfache Erklärung lasse sich aber nicht finden. Viele Lehr- und Fachkräfte berichten von der Zunahme psychischer Erkrankungen und von sozialen Schwierigkeiten. Immerhin hatten rund 930 Schüler nach dem vergangenen Schuljahr eine Perspektive für ihre Zukunft. Mit 96 Prozent war das das beste Ergbnis seit Beginn der Aufzeichnungen.

