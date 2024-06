Umfrage: Hochwasser schürt Angst vor Klimawandel Stand: 05.06.2024 09:00 Uhr #NDRfragt-Blitzumfrage: Zwei Drittel der Befragten haben Angst vor Extremwetterereignissen wie aktuell im Süden Deutschlands. Um den Klimawandel noch zu kontrollieren, seien deutlich größere Anstrengungen nötig.

Straßen sind mit Schlammmassen bedeckt, wo Felder und Sportplätze liegen, sind nur noch braune Wasserflächen zu sehen. Die Bilder aus dem Süden bereiten vielen Menschen auch in Norddeutschland Sorgen, wie aus einer #NDRfragt-Blitzumfrage hervorgeht. An der nicht repräsentativen Umfrage haben 19.000 Norddeutschen teilgenommen.

Demnach haben zwei Drittel der Befragten Angst vor Extremwetterereignissen wie dem aktuellen Starkregen und dem damit verbundenen Hochwasser in Süddeutschland. #NDRfragt-Mitglied Michèle (60) aus Mecklenburg-Vorpommern schreibt: "Was da grad im Süden der Republik passiert, ist grauenhaft. Und es tut mir sehr leid für die Betroffenen." Die Situation erinnere sie an ähnliche Extremereignisse in ihrer Region in letzter Zeit.

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Klimawandel außer Kontrolle?", an der sich 19.000 Norddeutsche beteiligt haben. Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 3. bis zum 4. Juni 2024 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland, Schulabschluss und Familienstand gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

Große Mehrheit sieht Klimawandel am Werk

Mehr als acht von zehn Befragten sehen extreme Regenfälle wie jetzt im Süden als eine Folge des Klimawandels. Auch unter Experten verfestigt sich das Bild von einem Zusammenhang, auch wenn man "das Einzelereignis schwer auf den Klimawandel beziehen" könne, sagt Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Dennoch sind viele Wissenschaftler, etwa vom Forscher-Zusammenschluss World Weather Attribution, der Auffassung, dass extreme Regenfälle in den letzten Jahrzehnten nicht nur häufiger und intensiver geworden sind, sondern auch, dass die Ursache dafür vor allem im menschengemachten Klimawandel liege.

Das gelte insbesondere auch für Europa. Deswegen würden in der Folge Überschwemmungen wahrscheinlich häufiger und heftiger ausfallen. Experten beim Deutsche Wetterdienst (DWD) sind vorsichtiger. Bisher ergäben die Daten nur Tendenzen, aber sie seien noch nicht statistisch belastbar, sagt etwa DWD-Klimaexperte Thomas Deutschländer.

Ist der Klimawandel noch zu kontrollieren?

Ist der Klimawandel noch unter Kontrolle zu bringen? Dass dies noch gut und mit nur mäßigen Wohlstandsverlusten möglich sei, glauben nur 5 Prozent. Etwa vier von zehn halten es zwar noch für möglich - allerdings nur mit deutlich erhöhten Anstrengungen über einen langen Zeitraum und unter großen Verlusten. Fast genauso viele denken, dass es auch langfristig unwahrscheinlich oder unmöglich sei, den Klimakollaps noch zu verhindern.

#NDRfragt-Mitglied Stefan (45) aus Hamburg schreibt: "Klimawandel aufhalten tut weh, da es viel Komfort einschränkt, an den sich Menschen gewöhnt haben. Politik hat davor leider Angst - sowohl konkrete Maßnahmen umzusetzen, als auch dies überhaupt klar zu formulieren und verständlich zu machen."

Fokus auf Klimaschutz oder Anpassung?

Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass die Politik den Fokus darauf legen sollte, den Klimawandel abzumildern, also Emissionen weiter zu reduzieren. Für die andere knappe Hälfte der Teilnehmenden ist es wichtiger, sich auf die Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu konzentrieren. Es gibt starke Unterscheide zwischen den Altersgruppen: Bei den Jüngeren überwiegt der Fokus auf den Klimaschutz deutlich. "Es braucht viel mehr Bewusstsein, dass die Folgen des Klimawandels deutlich teurer sein werden als Investitionen in effektiven Klimaschutz", schreibt #NDRfragt-Mitglied Benedikt (27) aus Niedersachsen.

