Stand: 29.02.2024 08:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Glasaale werden in SH ausgesetzt

Kleine Glasaale werden heute unter anderem in Flensburg, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Heiligenhafen (Kreis Ostholstein), Lübeck und Wedel (Kreis Pinneberg) ausgesetzt. Von hier aus sollen die Aale dann zu ihrem Laichplatz an der US-Ostküste schwimmen, um sich zu vermehren. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro und sind hauptsächlich durch Spenden finanziert. Der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume will mit der Aktion den Aal-Bestand in der Ostsee erhöhen. Der Naturschutzbund NABU kritisiert die Maßnahme. Kaum ein Aal würde es bis zur Küste Floridas schaffen, weil durch das Umsetzen der Orientierungssinn der Tiere gestört werde. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

Champions League: THW Kiel nach Sieg in Szeged im Viertelfinale

Der THW Kiel hat vorzeitig den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale klargemacht. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Mittwochabend bei Pick Szeged mit 28:27 (16:14). | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

Ver.di: Warnstreik im öffentlichen Busgewerbe am Wochenende

Die Fahrerinnen und Fahrer der öffentlichen Busunternehmen wollen ab Freitagmorgen bis Sonntagabend streiken. Das hat die Gewerkschaft ver.di am Mittwoch mitgeteilt, nachdem bei der vierten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern keine Einigung erzielt wurde. Betroffen sind ab Freitag Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg. An jedem Wochenende soll dann laut ver.di weiter gestreikt werden - immer von Freitag bis Sonntag. Seit Montag streiken bereits die Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 08:00 Uhr

Kinder finden Handgranate beim Spielen in Hamberge

In Hamberge (Kreis Stormarn) haben am späten Mittwochnachmittag zwei Kinder im Ziegeleiweg beim Spielen eine amerikanische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach Angaben der Polizei meldeten sich die Kinder bei ihrem Vater, der die Polizei alamierte. Der Kampfmittelräumdienst konnte dann die Handgranate, die keinen Zünder mehr hatte und daher ungefährlich war, beseitigen. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 06:30 Uhr

Phönix Lübeck schlägt Teutonia Ottensen

In der Fußball Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Teutonia Ottensen mit 1:0 gewonnen. Phönix steht momentan auf dem vierten Tabellenplatz mit einem Rückstand von sieben Punkten auf die Spitze. Sollten die Lübecker ihre vier weiteren Nachholspiele ebenfalls gewinnen, dann wären sie klarer Tabellenführer und der Aufstieg in die dritte Liga wäre möglich. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

Sayn-Wittgenstein darf Parteimitglied bleiben

Die frühere AfD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein Doris von Sayn-Wittgenstein darf Parteimitglied bleiben. Der AfD-Bundesvorstand hat seine Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin in der vergangenen Woche zurückgezogen. Damit bleibe Sayn-Wittgenstein ordentliches Parteimitglied, so ein Sprecher der Partei. Sie könne auch wieder für Ämter kandidieren. Inzwischen gehöre sie aber dem Kreisverband Rhein-Neckar in Baden-Württemberg an. Die 69-Jährige war 2019 rechtskräftig wegen parteischädigendem Verhalten ausgeschlossen worden. Gegen den Ausschluss hatte Sayn-Wittgenstein erfolgreich geklagt. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken und Nebel bei einstelligen Temperaturen

Heute ist es im Westen und Norden des Landes überwiegend stark bewölkt. Zeitweise regnet es. In den südöstlichen Landesteilen ist es trocken, Sonne und Wolken wechseln sich hier ab. Vor allem zwischen Herzogtum Lauenburg, Stormarn, Lübeck und Ostholstein gibt es auch längeren Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad auf Föhr (Kreis Nordfriesland) und bei 12 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) . NDR Schleswig-Holstein 28.02.2024 17:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.02.2024 | 08:00 Uhr