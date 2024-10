Stand: 11.10.2024 15:14 Uhr Schienenersatzverkehr bei Nordbahn und AKN

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Bad Segeberg (Kreis Segeberg) verkehrt bis Ende Oktober weiter nur Schienenersatzverkehr. Das hat die Nordbahn bekanntgegeben. Die Bauarbeiten an einer Brücke über die Trave konnten nicht wie geplant an diesem Freitag (11.10) fertiggestellt werden, so ein Sprecher. Bereits seit August fahren auf dem Abschnitt Busse statt der Regionalbahn 82.

Ab Montag (14.10.) müssen dann auch AKN-Reisende mit Ersatzbussen fahren. Laut dem Unternehmen werden am Bahnhof in Ulzburg Süd (Kreis Segeberg) Schienen und Weichen erneuert. Da alle drei AKN-Linien über diesen Bahnhof fahren, sei auch jede Linie betroffen. Die A3, die zwischen Elmshorn und Ulzburg Süd fährt, fällt ganz aus. Auf der Strecke finden demnach gleichzeitig noch andere Bauarbeiten statt. Auch auf der A1-Strecke zwischen Ulzburg Süd und Hamburg Eidelstedt fahren ausschließlich Busse. Auf der Strecke der A2 zwischen Neumünster und Norderstedt Mitte ist hingegen nur der Abschnitt zwischen den Haltestellen Henstedt-Ulzburg und Ulzburg Süd betroffen. Die Bauarbeiten sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein und die Züge der AKN dann wieder regulär fahren.

