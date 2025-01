Stand: 02.01.2025 09:24 Uhr Scharbeutzer Seebrücke soll im Frühjahr eröffnen

Die neue Scharbeutzer Seebrücke (Kreis Ostholstein) soll nach mehr als zwei Jahren Bauzeit im Frühjahr eröffnet werden. Bei den Arbeiten hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben, denn große Teile des Stahls für die Seebrücke stammen aus der Ukraine. "Und auch heute ist es noch so, dass Material- und Personalmangel solche großen Bauvorhaben verzögern", so die Bürgermeisterin von Scharbeutz, Bettina Schäfer (parteilos). Zwischen Ostern und dem 1. Mai soll die Brücke fertig sein. Die neuen Seebrücken in Haffkrug und Timmendorfer Strand waren bereits im Spätsommer eröffnet worden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein