Stand: 06.04.2025 11:22 Uhr Geesthacht: Betrunkener landet mit Auto in der Elbe

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Elbe bei Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) gelandet. Der 37-Jährige konnte sich laut Polizei selbst befreien, wurde jedoch mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr geriet das Auto von der Straße in Geesthacht ab, fuhr den Deich herunter und landete im Wasser. Helfer holten das Fahrzeug aus dem Fluss. Der Autofahrer hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg Geesthacht