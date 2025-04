Stand: 06.04.2025 17:33 Uhr Regionalliga Nord: Guter Sonntag für Fußballvereine in Lübeck

Am 29. Spieltag in der Fußball-Regionalliga Nord gab es gute Ergebnisse für Vereine aus Lübeck. Phönix Lübeck hat gegen Jeddeloh mit 3:1 gewonnen. Der VfB Lübeck hat den FC Teutonia 05 Ottensen am Sonntag mit 5:0 besiegt. Im Spiel des SV Todesfelde gegen HSV II mussten sich die Segeberger mit 0:1 gegen die Hamburger geschlagen geben. Außerdem unterlag der TSV Havelse am Sonntag bei Eintracht Norderstedt mit 0:2. Damit hat der Spitzenreiter aus Niedersachsen die erste Chance vergeben, vorzeitig den Meistertitel in der Fußball-Regionalliga Nord sicherzustellen.

