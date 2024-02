Stand: 28.02.2024 20:02 Uhr Sayn-Wittgenstein darf Parteimitglied bleiben

Die frühere Schleswig-Holsteinische AfD-Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein darf doch Parteimitglied bleiben. Der AfD-Bundesvorstand hat seine Berufung gegen ein Urteil des Landgerichts Berlin in der vergangenen Woche zurückgezogen. Damit bleibe Sayn-Wittgenstein ordentliches Parteimitglied, so ein Sprecher des Bundesverbands. Sie könne auch wieder für Ämter kandidieren. Inzwischen gehöre sie aber dem Kreisverband Rhein-Neckar in Baden-Württemberg an. Die 69-Jährige war 2019 rechtskräftig wegen parteischädigendem Verhalten ausgeschlossen worden. Hintergrund waren Kontakte zu einem als rechtsextremistisch eingestuften Verein. Gegen den Ausschluss hatte Sayn-Wittgenstein erfolgreich geklagt.

