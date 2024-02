Saunalandschaften: Schön schwitzen in Schleswig-Holstein Stand: 09.02.2024 12:35 Uhr Von der Sternenhimmel-Sauna über Panorama-Schwitzen bis hin zur Schneekabine: NDR Schleswig-Holstein gibt einen Überblick über die Sauna-Angebote.

von Friederike Schneider

Heißer Aufguss, moderate Farblichtsauna oder feuchtwarmes Dampfbad, mit oder ohne Bekleidung, nach dem Sport oder als Wellness-Tag: Saunieren ist auch in Schleswig-Holstein sehr beliebt. Der Sauna-Bund schätzt, dass rund 30 Millionen Menschen in Deutschland mehr oder weniger regelmäßig in die Sauna gehen, eine Statistik aus dem Jahr 2023 geht von rund 26 Millionen Sauna-Besucherinnen und -Besucher aus und eine Konsumstudie der Allensbacher Markt und Werbeträgeranalyse ergab, dass 21 Millionen der über 14-Jährigen in Deutschland ab und zu in die Sauna gehen, fünf Millionen regelmäßig.

Saunen mit Meerblick, lange Sauna-Nächte oder Sauna-Yoga

Insgesamt gibt es laut Sauna-Bund etwa 10.000 Saunamöglichkeiten in Deutschland. Dazu zählen Saunabäder, Thermen oder Schwimmbäder mit Saunen, aber auch Saunen in Hotels oder Fitnessstudios. Weil aber offizielle Zahlen fehlen, ist unklar, wie viele es in Schleswig-Holstein gibt. Fest steht aber, dass sich die Betreiberinnen und Betreiber auch hier im Norden einiges einfallen lassen - und das nicht nur in den großen Thermen und Spaßbädern, sondern auch in kleineren Einrichtungen.

Im Land zwischen den Meeren gibt es wenig überraschend viele Saunen, die mit einem Panoramablick auf Nord- oder Ostsee punkten. Einige setzen auf die Klassiker wie die trockene finnische Holzsauna mit 80 bis 100 Grad oder die weniger heiße Biosauna bei 60 Grad. Auch Dampfbäder aller Art sind verbreitet. Aber auch Besonderheiten wie Salzsaunen, Sternenhimmel-Sauna oder Erdsaunen gibt es. Kreativ sind die Bäder auch bei Veranstaltungen: Vielerorts gibt es lange Sauna-Nächte unter Mottos wie Märchen, Weltreise, 80er Jahre oder Karneval.

Thermen und Erlebnisbäder liefern das Komplett-Paket: Ein Spaßbad, oft mit Rutschen, Wellenbecken, Sprungtürmen, Strömungskanal oder anderen Attraktionen, die vor allem bei Familien mit Kindern beliebt sind und dazu Saunalandschaften mit mehreren verschiedenen Schwitzkabinen und anderen Angeboten wie Whirlpools oder Dampfbädern. Oft können in einem Wellnessbereich auch noch Massagen und andere Anwendungen gebucht werden. Als Urlaubsland hat Schleswig-Holstein einige solcher Anlagen zu bieten, die auch von den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern gerne genutzt werden.

OstseeTherme Scharbeutz

Baden: Hier warten ein Erlebnisbad mit mehreren Rutschen, einem Strömungskreisel, einer Wasserkanone und Fontänen, außerdem Wellness-Becken mit Massagedüsen und die Ostsee-Lagune - ein 34 Grad warmes Becken mit Lichtinstallationen

Saunieren: Der Saunabereich besteht aus einer Zirbenholzsauna, einer feuchtwarmen 60-Grad-Sauna mit Aromen, einer 95-Grad-Sauna und einer Panoramasauna mit Meerblick. Neben einer Dachterrasse gibt es auch einen Sauna-Garten mit Strandzugang. Halbstündlich finden Aufgüsse, Räucher- oder Tee-Zeremonien statt. Im Breeze Spa gibt es eine Textilsauna und außerdem Pendel- und Aqua-Massageliegen, die gegen Aufpreis gebucht werden können.

Veranstaltungen: Jeden ersten Sonnabend im Monat veranstaltet die Therme Sauna-Nächte von 17 bis 2 Uhr. Die nächste findet am 2. März unter dem Motto Boys and Girls Groups statt. Jeden ersten Sonnabend im Monat gibt es zudem ab 17 Uhr stündlich Sauna-Yoga.

Preise: Tageskarte Erwachsene 26 Euro, inkl. Sauna 36 Euro

Subtropisches Badeparadies Weissenhäuser Strand

Baden: Hier steht definitiv der Badespaß im Vordergrund: Ein Wellenbad, eine Wasserspielwelt, eine Whirpoolgrotte sowie Turbo-, Effekt- oder Wellenrutsche sorgen für Action. Das "subtropisch" im Namen wird durch eine Regenwalddusche erfüllt.

Saunieren: Es gibt aber auch eine 60-Grad-Sauna und eine Dampfsauna. In beiden muss Badebekleidung getragen werden. Klassische Saunen warten in Weissenhäuser Strand dagegen im Dünenbad (siehe unten).

Preise: Tageskarte Erwachsene 33 Euro, in den Ferien, an Feiertage und Wochenenden 38,50 Euro

Dünentherme St. Peter-Ording

Das Freizeit- und Erlebnisbad ist wegen Revisionsarbeiten noch bis 16. Februar geschlossen. Die Saunalandschaft ist hiervon nicht betroffen.

Baden: Ein Wellenbecken, verschiedene Rutschen wie Turbo oder Wildwasserbach, ein Erlebnisbecken mit Geysiren, Schwallduschen und Strömungspriel sowie ein Außenbecken und ein Whirlpool werden geboten. Das Wasser hat in fast allen Becken einen Salzgehalt von drei Prozent.

Saunieren: Passend zum Standort in St. Peter-Ording gibt es eine Pfahlbausauna mit Blick über die Seebrücke, außerdem eine Kiefernsauna, eine Blockhaussauna, ein Sanarium und ein Meerwasserdampfbad. Draußen gibt es einen Dünengarten. Im Wellnessbereich können Massagen und Thalasso-Anwendungen gebucht werden.

Veranstaltungen: Von Oktober bis April finden am letzten Freitag im Monat ganztägige Sauna-Events zu verschiedenen Themen statt, bei denen es jeweils passende Aktionsaufgüsse und Anwendungen gibt. Der nächste Termin ist der 23.02. unter dem Motto "Stürmische Küste".

Preise: Tageskarte Sauna für Erwachsene 25,00 Euro, derzeit wird auf die Preise ein Energiezuschlag von 2 Euro berechnet.

Holstentherme Kaltenkirchen

Baden: Eine karibische Indoor-Poollandschaft mit Piratenschiff, Wasserkanone, Goldwaschkanal und Klettermöglichkeiten im Kinderbereich, ein geheiztes Außenbecken, Riesenrutschen, ein Sportbecken und ein Solebecken erwarten die Gäste.

Saunieren: Der Sauna-Bereich ist als Weltreise angelegt: Eine afrikanische Kalahari-Sauna, eine japanische Shitau Meditations-Sauna, eine Himalaya-Salzstollen-Sauna, eine Südsee-Sauna, eine finnische Erdsauna und eine mexikanische Sauna sind im Außenbereich jeweils thematisch passend gebaut und gestaltet. In einem orientalischen Dampfbad können Masken und Peelings angewendet werden. Stündlich, teilweise auch halbstündlich werden verschiedene Aufgüsse und Zeremonien veranstaltet. Massagen werden im Wellness-Bereich durchgeführt. Veranstaltungen: Einmal im Monat ist die Sauna hier "ohne Ende" - das heißt von 21.30 bis 1.30 Uhr. Dann kann auch das Erlebnisbad ohne Bekleidung genutzt werden. Zusätzlich gibt es regelmäßig Themen- Veranstaltungen, zum Beispiel am 16. Februar das Kirschblütenfest, bei dem es verschiedene Zusatzaufgüsse und Zeremonien mit passenden Düften und Klängen gibt.

Preise: Tageskarte Erlebnisbad Erwachsene inkl. Sauna 33,80 Euro, von Oktober-April an allen Wochenend- und Feiertagen Hochsaisonzuschlag 2,50 Euro

Entdeckerland Damp

Baden: Neben Innen- und warmem Außenbecken stehen eine Event- und eine Speedrutsche zur Verfügung, ab 17 Uhr gibt es "Polarlichtschwimmen".

Saunieren: Das "Värmland" besteht aus drei Schwitzhütten - Licht, Kräuter und Event - zwischen 60 und 85 Grad. In der Event-Schwitzhütte finden Aufgüsse statt. Bis 12.45 Uhr sind die Saunen nur mit Bekleidung zu nutzen, ab 13 Uhr sind sie textilfrei.

Preise: 4-Stunden-Ticket Erwachsene inkl. Sauna 20 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 22 Euro

Arriba Erlebnisbad Norderstedt

Baden: Neben Sport-, Wellen, Thermal und Solebecken bieten zwei Erlebnisbecken drinnen und draußen mit Wasserpilz, Wasserfällen, Hangelnetz oder Kletterleitern Abwechslung vor allem für die jüngeren Gäste. Highlight ist die Rutschenwelt mit sechs verschiedenen Rutschen von Turbo bis Panorama.

Saunieren: Die Saunalandschaft bietet fünf Saunen: Vitalsauna, Panoramasauna, Meditationssauna mit Farblicht, Erlebnissauna mit Show-Aufgüssen und die Klönschnacksauna, in der Reden ausdrücklich erlaubt ist. Außerdem gibt es ein Dampfbad und eine Gletscherhöhle mit Schnee und Eis an den Wänden bei -9 Grad. Stündlich gibt es Aufgüsse mit verschiedenen Themen. Verschiedene Massagen, unter anderem mit Hot Stones oder Salz-Peeling können gebucht werden.

Veranstaltungen: Am letzten Freitag im Monat gibt es die lange Sauna-Nacht von 19 bis 1 Uhr, jedes Mal mit einem anderen Motto. Von 23.15 bis 0.30 Uhr ist dann auch textilfreies Baden im Erlebnisbad erlaubt. Die nächste Veranstaltung ist am 23. Februar zum Thema "Super Bowl – Born in the USA".

Preise: Tageskarte für Erwachsene inkl. Sauna für montags-freitags 23 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 24 Euro

Fördeland Therme Glücksburg

Baden: Drinnen gibt es ein Erlebnisbecken mit sprudelnden Geysiren, Schwallduschen und Massagedüsen sowie einen Whirlpool und ein Sportbad, draußen ein Außenbecken mit Glücksburger Miniaturschloss im Kinderbereich. Zusätzlich gibt es einen Strandbereich mit SUP oder Surf-Kursen sowie Strandkörben.

Saunieren: In der Saunalandschaft stehen eine Aufgusssauna, eine Kräutersauna, eine Feuersauna, ein Dampfbad und eine Fischerbanja zur Verfügung. Stündlich gibt es verschiedene Aufgüsse. Veranstaltungen: Regelmäßig finden Sauna-Nächte mit verschiedenen Mottos statt - die nächste am Sonnabend passend zur 5. Jahreszeit. Ab 17 Uhr wird Karneval in der Sauna gefeiert.

Preise: Tageskarte Erwachsene für Therme, Sportbad und Sauna 25 Euro

FehMare

Aufgrund von Revisionsarbeiten sind Bad und Sauna voraussichtlich bis 18.02.2024 geschlossen.

Baden: In der Badewelt können ein Meerwasser-Wellenbad, ein Erlebnisbecken mit verschiedenen Düsen, Wasserfall und einem Durchschwimm-Kanal ins Außenbecken, eine Wasserrutsche, ein Whirlpool und Freiluftbecken genutzt werden.

Saunieren: Im Obergeschoss hat man von einer Panorama- und einer Außensauna einen Blick aufs Meer, außerdem gibt es ein Dampfbad. Im Wellness-Bereich stehen sowohl klassische Massagen als auch Anwendungen mit Aromen oder Kräutern zur Auswahl. Außerdem können Badezeremonien wie ein Milchbad oder ein Meersalzschaumbad gebucht werden.

Preise: Tageskarte Erwachsene inkl. Sauna 25 Euro

Badebucht Wedel

Baden: In der Aquawelt gibt es ein Sportbecken mit Sprungturm, ein Erlebnisbecken mit Piratenschiff und Wasserkanone, eine 90-Meter-Rutsche und ein Warmsprudelbecken. Im Sommer öffnet ein Außenbecken.

Saunieren: Geschwitzt wird in sechs unterschiedlichen Saunen: einer klassisch finnischen Sauna, einer 80-Grad-Sauna, einer Erdsauna, einer Sauna am See, einem Sanarium und einem Dampfbad. Halbstündlich finden wechselnde Aufgüsse mit verschiedenen Düften und Themen statt. Im Wellness-Bereich werden Massagen und Ayurveda-Anwendungen angeboten.

Veranstaltungen: Regelmäßig ist auch hier die Sauna länger geöffnet - die Sauna-Nächte dauern von 20 bis 1 Uhr. Der Eintritt kostet 45 Euro, dafür gibt es zusätzlich ein kaltes und warmes Buffet passend zum jeweiligen Motto. Die nächste Sauna-Nacht ist heute Abend unter dem Motto "Lange Nacht der Märchen".

Preise: Tageskarte Sauna für Erwachsene 23 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 2 Euro Aufschlag.

Dithmarscher Wasserwelt

Baden: Das Bad in Heide bietet ein Sportbecken, eine Sprungturmanlage, Erlebnisrutschen, ein Solebecken, ein geheiztes Außenbecken und einen Strömungskanal für den Wasserspaß.

Saunieren: In der Saunalandschaft warten eine Blockhaussauna, eine finnische Sauna, eine Bio-Licht-Sauna und eine Eukalyptussauna. In der Blockhaussauna gibt es von 14 bis 20 Uhr stündlich Aufgüsse.

Preise: Tageskarte Sauna 14 Euro für Erwachsene

Grömitzer Welle

Das Bad ist wegen Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis 15. Februar geschlossen, die Sauna bis Ende Mai.

Baden: Im Badebereich erwarten Besucherinnen und Besucher ein Wellenbecken, eine Wasserrutsche, ein Strömungskanal, Geysire, ein Wasserfall und Sprudeldüsen.

Saunieren: Die Saunalandschaft bietet eine Panoramasauna mit Meerblick, eine finnische Sauna, ein Dampf- und ein Warmluftbad mit Lichttherapie. Ab 12 Uhr finden Aufgüsse und Peelings statt.

Veranstaltungen: Jeden dritten Freitag im Monat ist der Saunabereich bis 0 Uhr geöffnet. Dazu gibt es Event-Aufgüsse und Peeling-Zeremonien. Preise: Tageskarte Erwachsene 15,50 Euro, Aufpreis für Sauna 8 Euro

Campusbad Flensburg

Baden: Ein Sportbecken mit Sprungtürmen, aber auch ein Erlebnisbereich mit Wasserfall, Wildbach, Sprudel, Massagesitzbänke und ein Whirlpool stehen zur Auswahl. Ein Außenbecken mit Whirlpool ist ganzjährig geöffnet.

Saunieren: In der Saunawelt gibt es insgesamt sechs Saunen innen und im Saunahaus auf dem Außengelände, dabei mehrere finnische Saunen mit Temperaturen zwischen 85 und 95 Grad, eine tropische Sauna, ein Sanarium und ein Dampfbad. Es gibt regelmäßige Aufgüsse.

Preise: Tageskarte Erwachsene Sauna 22 Euro

MeerZeit Büsum

Baden: Ein Wellenbecken, ein Sportbecken, eine 110 Meter lange Rutsche, ein Kursbecken, ein Erlebnisbecken mit Schaukelbucht, aber auch ein Whirlpool und eine Warmsitzsuhle mit Blick aufs Wattenmeer laden ein.

Saunieren: Im Saunabereich warten eine Panoramasauna mit Blick aufs Wattenmeer, eine Aroma-Sauna, eine Kelo-Sauna, eine Blockhaussauna und ein Dampfbad, außerdem ein Whirlpool auf der Dachterrasse und ein Sanarium. Im Spa gibt es Wellness-Anwendungen und Massagen.

Veranstaltungen: Regelmäßig finden Saunanächte statt, die nächste heute unter dem Motto "Around the World", danach ist am 1. März "Frühlingserwachen" Thema. Los geht es jeweils um 18.45 Uhr, eine vorherige telefonische Anmeldung ist erforderlich.

Preis: Tageskarte Sauna und Bad 20,50 Euro

Wer keine Erlebnis-Badewelt braucht, aber trotzdem neben dem Saunieren ein paar Bahnen schwimmen möchte, findet in Schleswig-Holstein zahlreiche Einrichtungen mit der Kombination aus klassischem Schwimmbad und Sauna. Einige Bäder bieten dabei auch verschiedene Attraktionen wie Rutschen, Sprungtürme oder besondere Becken - der Übergang zu Erlebnisbad und Therme ist also manchmal fließend.

Bad am Stadtwald Neumünster

Neben einem Sportschwimmbecken gibt es ein Erlebnisbecken mit Sprudlern und Düsen, ein beheiztes Außenbecken, mehrere Sprungtürme und eine Wasserrutsche mit Zeitmessung. Besonders ist die Cabriohalle: Bei gutem Wetter öffnet sich das Dach, sodass Besucherinnen und Besucher auch außerhalb der Freibadsaison unter freiem Himmel schwimmen können. Im Sommer gibt es zusätzlich ein Freibad mit Nichtschwimmerbecken, Wellenrutsche, Sprungturm-Becken und Wasserspielen. Eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, ein Sanarium und ein Dampfbad bilden das Sauna-Angebot. Regelmäßig finden Aufgüsse statt. Auch Massagen können gebucht werden.

Preise: Drei Stunden Sauna inkl. Bad 15,50 Euro

Aquacity Rendsburg

Im Hallenbad erwartet Gäste ein Sportbecken, ein Nichtschwimmerbecken und eine überdachte 80-Meter-Rutsche mit Zeitmessung. Im Sommer öffnet das Freibad mit einem weiteren Schwimmer- und einem Nichtschwimmerbecken sowie einem Sprungturm. In drei Blockhäusern befindet sich der Sauna-Bereich, es gibt eine finnische und eine 60-Grad-Sauna. Außerdem gehören ein Außenbecken und ein Saunagarten dazu. Veranstaltungen: Regelmäßig gibt es Sauna-Events, das nächste ist "Back to the 80’s" am 9. März am 19 Uhr.

Preise: Einzelkarte Erwachsene 5 Euro, Tageszuschlag Sauna 6,90 Euro

Meerwasser-Wellenbad Eckernförde

Neben dem namensgebenden Meerwasser-Wellenbad gibt es Whirlpools - und wenn gerade kein Wellenbetrieb herrscht, kann das Meerwasserbecken in verschiedenen Bereichen sowohl als Schwimm- als auch als Nichtschwimmerbecken genutzt werden. Im Saunabereich gibt es zwei finnische Saunen - eine innen und eine außen. Die Außensauna hat eine Terrasse mit Ostseeblick und außerdem einen direkten Zugang zur Ostsee. Außerdem gibt es ein Sanarium und ein Dampfbad. Besonders sind die Salzgrotte mit Steinsalz und die Schneekabine, in der bei -10 Grad Eiszapfen von den Wänden hängen.

Preise: Eintrittskarte Sauna montags-donnerstags 17 Euro, freitags, am Wochenende und an Feiertagen 19 Euro

Fjordarium Schleswig

Ein Sportbecken mit Sprungtürmen und Startblöcken, aber auch ein Nichtschwimmerbecken stehen zur Auswahl. Danach kann in der finnischen Salzkristallsauna, der Gartensauna, dem Sanarium, dem Dampfbad oder einer Infrarotkabine entspannt werden.

Preise: Einzelkarte Sauna 18 Euro

Travebad Bad Oldesloe

Ein Sportbecken mit Sprungtürmen und Startblöcken, Lehr- und Kursbecken können zum Schwimmen und Baden genutzt werden. In der Blockhaussauna mit Saunagarten finden auch einzelne Aufgüsse statt.

Preise: Einzelkarte Erwachsene inkl. Sauna 9 Euro

Möllner Welle

Hier gibt es ein Sportbecken und ein Nichtschwimmerbecken mit Massagedüsen und Haltegriffen. Im Saunabereich stehen eine finnische Sauna mit Aufgüssen und eine Bio-Sauna zur Verfügung, außerdem gibt es ein Dampfbad und einen Saunagarten.

Preise: 3-Stunden-Einzelkarte Schwimmbad Erwachsene 5 Euro, mit Sauna 12 Euro

Hallenbad Preetz

Auch in Preetz gibt es ein Schwimmbecken mit 3-Meter-Turm und Nichtschwimmerbecken mit Wasserspeier und Massagedüsen. Die Saunalandschaft bietet ein Dampfbad, eine Biosauna und eine Kelo-Sauna.

Preise: Einzelkarte Erwachsene Sauna 18 Euro

Schwimmzentrum Itzehoe

Ein Sportbecken, ein Warmwasserbecken für Kurse, ein Whirlpool sowie im Sommer ein Freibad mit Mehrzweckbecken inklusive einem 10-Meter-Sprungturm werden geboten. Die Sauna-Anlage besteht aus einer finnischen Sauna, einer Salzstube, einer Panoramasauna, einem Sanarium und einem Dampfbad. Stündlich finden Aufgüsse statt.

Veranstaltungen: Von Oktober bis April ist jeden 1. Freitag im Monat von 19 bis 1 Uhr Saunanacht. Es gibt jeweils nur 100 Karten, die an der Schwimmbadkasse vorab gekauft werden können. Auch zum Valentinstag findet von 18-22 Uhr eine Saunanacht statt.

Preise: Tageskarte Sauna 16 Euro

Hörnbad Kiel

Ein Sportbecken mit Sprungturm, ein Freizeitbecken, ein Lehrschwimmbecken und ein Außenbecken stehen zur Verfügung. Auf dem Dach befindet sich der Saunabereich mit zwei finnischen Saunen, 75 und 90 Grad heiß, einer 60-Grad-Sauna und einem Dampfbad, außerdem gibt es einen Whirlpool. Stündlich finden Aufgüsse statt.

Preise: Tageskarte Sauna Erwachsene 12,50 Euro

Während Thermen und Erlebnisbäder oft vor allem Familienspaß im Blick haben, steht hier Wellness und Entspannung im Vordergrund. Trotzdem gibt es nicht nur Saunen, sondern auch Wellness-Anwendungen oder Massagen.

Vabali Spa Glinde

Ein Wellness-Tempel der Superlative vor den Toren Hamburgs mit 13 Saunen, vier Dampfbädern, fünf Pools, einem Naturschwimmteich im Außenbereich und Spa-Anwendungen: Allein der Sauna-Bereich verteilt sich über mehrere Etagen sowie den Außenbereich und bietet unter anderem eine Panoramasauna, eine Seesauna, eine Gartensauna, eine Meditationssauna und mehrere Aufguss-Saunen. Verschiedene Aufgüsse und Zeremonien, Meditations- und Kräuteranwendungen werden angeboten.Außerdem gibt es drei Dampfbäder und ein Schwitzbad. Im Wellness-Bereich können Massagen sowie verschiedene Rituale, Peelings oder Ayurveda-Anwendungen gebucht werden.

Preise: Tageskarte Erwachsene 43,50 Euro, am Wochenende, an den Feiertagen und mit Gutscheinen 47,50 Euro

Strand Spa Dahme

In einer Salzgrotte können Gäste im wahrsten Sinne des Wortes durchatmen. Zudem ergänzen verschiedene medizinischen Salz-Anwendungen wie Salzpeelings, aber auch Massagen oder Gesichtsanwendungen das Spa-Angebot. An Saunen gibt es hier die Klassiker: Eine finnische Sauna, eine Biosauna und eine Dampfsauna, außerdem ein Solarium.

Preise: Sauna für Erwachsene 21 Euro, Meersalzgrotte 16 Euro

Aktiv Hus Spa Heiligenhafen

Im Spa-Bereich des Aktiv-Hus steht Gästen eine Saunalandschaft mit drei Saunen zwischen 65 und 95 Grad sowie einem Dampfbad zur Verfügung, außerdem ein Solarium. In einem 30 Grad warmen Meerwasserpool mit Gegenstromanlage, Nackenschwall und Unterwassermassagedüsen kann ebenfalls entspannt werden. Preise: Sauna für Erwachsene inkl. Energiezuschlag 22,50 Euro

MareMara Damp

In sieben verschiedenen Saunen und Dampfbädern lässt es sich hier schwitzen: der friesischen Sauna, der 90-Grad-Klabautermann-Sauna, einer Farblichtsauna, einem Schwitzbad, einem Kräuterbad, einem Zisternen-Dampfbad und einer Solegrotte. Außerdem gibt es ein Tepidarium, einen Ruheraum mit beheizten Liegen. Ein Meerwasserpool kann mit Badebekleidung genutzt werden. Massagen und Wellness-Anwendungen werden ebenfalls angeboten. Veranstaltungen: Gemeinsam mit dem Värmland im Entdeckerbad werden Saunanächte veranstaltet, die nächste ist die Karnevalsnacht am 16. Februar.

Preise: Tageskarte Erwachsene 30 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 34 Euro

Saunabad Molfsee

Es gibt hier eine Blockhaussauna, eine finnische Sauna, ein Caldarium, ein Dampfbad, eine Infrarotsauna und ein Sanarium. Zusätzlich sind auch ein Solarium und ein Kneippbecken vorhanden. Zum textilfreien Schwimmen steht ein einzelnes Schwimmbecken zur Verfügung. Außerdem können Massagen, Packungen und Krankengymnastik gebucht werden.

Preis: Tageskarte 19 Euro

Sauna Pur Bad Schwartau

Neben der klassischen finnischen Sauna gibt es hier gleich mehrere individuelle Saunen, zum Beispiel die Mentalsauna mit Sternenhimmel und Musik oder eine in die Erde eingelassene Blockhütte. Außerdem stehen eine Kräutersauna, ein Salzsauna, ein Dampfbad, Infrarotkabinen und eine Eventsauna für Aufgüsse zur Auswahl.

Veranstaltungen: Jeden Sonntag gibt es von 10 bis 14 Uhr Frühstück, am 17. Februar ist Kindersauna.

Preise: Tageskarte Erwachsene 39 Euro

Dünenbad im Strandhotel Weissenhäuser Strand

Zwei warme Schwimmbecken und ein Whirlpool laden zum entspannten Baden ein. Eine finnische Sauna, eine Kräutersauna, ein Sanarium und ein Dampfbad können genutzt werden, außerdem gibt es ein Solarium. Im Kosmetikstudio können Massagen, Packungen und andere Anwendungen gebucht werden.

Preise: Tageskarte für externe Tagesgäste 21 Euro

Birke Spa Kiel

Im Wellnessbereich des Hotels Birke können auch Tagesgäste ein 90-Grad-Sauna, eine Vitalsauna, eine Infrarotsauna, ein Soledampfbad, ein Tepidarium und einen warmen Pool nutzen. Außerdem gibt einen Wellnessgarten und einen Fußmassagepfad. Massagen und verschiedene Anwendungen mit Algen, Meersalz oder Heilerde können zusätzlich gebucht werden.

Preis: Tagesgäste montags-donnerstags 30 Euro, freitags-sonntags 36 Euro

Auch viele Fitness-Studios bieten ihren Mitgliedern inzwischen Saunen an, deren Nutzung im Tarif inbegriffen ist. So zum Beispiel im 4 Fun Fitness mit Standorten in Kiel, Gettorf und Kappeln, Fitness World Bad Oldesloe oder im FitnessPark Bordesholm. Im Mare Sport und Wellness in Schönkirchen können auch Tagesgäste für 30 Euro pro Tag den Saunabereich nutzen. Auch im Neumünster Aktiv ist die Nutzung des Saunabereichs ohne eine Mitgliedschaft möglich, ebenso bei David Lloyd Meridian Spa & Fitness in Kiel.

Wer keine lange Anfahrt in Kauf nehmen oder sich die Sauna nicht mit Fremden teilen will, kann sich auch seine eigene Sauna mieten. Meist sind das mobile Fasssaunen - man braucht nur einen Platz, um sie aufzustellen. Angebote gibt es zahlreich, zum Beispiel an der Westküste, in Schleswig, Flensburg, Rendsburg-Eckernförde und Umgebung, an der Schlei, rund um Neumünster, in Steinberkirche oder Husum.

Außerdem gibt es inzwischen Anbieter mit Saunen an festen Plätzen, in denen man eigene Zeitslots buchen kann. So zum Beispiel die Rune Sauna in Kiel, die aktuell am Düsternbrooker Weg steht. Hier muss mit Badebekleidung sauniert werden, Duschen gibt es nicht, dafür liegt die Badestelle an der Kiellinie in unmittelbarer Nähe. Gebucht werden können Einzel- und Gruppensessions, es gibt auch Abos. Zum Angebot gehören unter anderem auch Aktion wie Yogakurse im Kieler Kanu Club mit anschließendem Saunieren, Meditation in der Sauna.

Der Jante Sauna Bus steht immer montags und mittwochs am Skaggerakufer in Kiel, außerdem ist er auf Veranstaltungen wie dem Wintermarkt in der Alten Mu unterwegs.

In Grömitz steht auf der Dachterrasse des Surf Rescue Clubs jetzt ein Saunacube. Er bietet Platz für bis zu vier Personen und einen Blick über die Ostsee. Der Eintritt kostet 10 Euro.

