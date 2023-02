Energiekrise: Dünen-Therme in Sankt Peter-Ording öffnet wieder Stand: 09.02.2023 08:44 Uhr Es kann bald wieder gebadet und sauniert werden - trotz Energiekrise: Die Gemeindevertretung in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) hat einstimmig eine Öffnung der Dünen-Therme in mehreren Schritten beschlossen.

Vom kommenden Mittwoch an (15.2.) können die Gäste die Sauna wieder nutzen. Am 13. März soll dann das Schwimmbad der Dünen-Therme wieder geöffnet werden. Der Rutschenturm bleibt nach Angaben der Tourismuschefin Katharina Schirmbeck allerdings erst einmal geschlossen. Ein Vollbetrieb der Therme ist dann ab dem 24. März geplant.

Dünen-Therme war seit Mitte Januar geschlossen

Diese Öffnung in mehreren Schritten sei wirtschaftlich vertretbar, entschied die Gemeindevertretung. Die Tourismuszentrale hatte die Dünen-Therme wegen der drastisch gestiegenen Gaspreise Mitte Januar komplett geschlossen. Zunächst war geplant, das beliebte Bad an der Nordsee sogar bis Ostern geschlossen zu halten. Die Therme wird von vielen Feriengästen genutzt.

Einschränkungen auch in anderen Bädern in SH

Auch andere Hallenbäder leiden unter den gestiegenen Energiekosten. Das Hallenbad in Pinneberg ist vorübergehend bis Ende März geschlossen. Das Erlebnisbad Meerzeit Büsum war für kurze Zeit nicht nutzbar. Manche Bäder haben auch ihre Preise erhöht: in der Holstentherme Kaltenkirchen zum Beispiel in Form eines "EnergieSoli" in Höhe von einem Euro pro Erwachsenem. Und in der Dithmarscher Wasserwelt in Heide etwa bleiben seit einigen Wochen Außenbecken und Saunaanlage geschlossen. Im Kieler Hörnbad wurde eine Zeit lang die Wassertemperatur gesenkt.

