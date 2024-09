Stand: 12.09.2024 07:18 Uhr Sauna-Brand in Tarp

In einem Wohnhaus in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Mittwochabend ein Feuer in einer Sauna ausgebrochen. Zwei Menschen mussten nach Angaben der Feuerwehr mit einer Rauchvergfitung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer ist laut Polizei auch in die Zwischendecke und Zwischenwände des Gebäudes gezogen, sodass am Wohnhaus weiterer Schaden entstanden ist. Wie hoch der Schaden genau ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg