Stand: 18.03.2024 10:50 Uhr Saisonstart Kiel-Schilksee

Am Wochenende hat die Segel-Saison im Olympiahafen Kiel-Schilksee begonnen. Eigner und Mitarbeiter des Sportboothafens ließen die ersten Boote zu Wasser. Täglich sollen laut Philipp Mühlenhardt, Geschäftsführer des Sportboothafens, bis zu 40 weitere folgen. Die Ostseesturmflut im Oktober letzten Jahres hatte große Schäden an der Hafenanlage verursacht. Außerdem sanken 40 Boote. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Das Land will 70 Prozent der Kosten übernehmen, sagte Mühlenhard.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.03.2024 | 08:30 Uhr