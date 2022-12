Schleswig-Holstein bei Zulassung von E-Autos vorne Stand: 28.12.2022 07:58 Uhr Wo steht Schleswig-Holstein bei der Elektro-Mobilität? Die Einschätzungen gehen da auseinander. Immerhin: Bei der Zulassungsquote ist das nördlichste Bundesland deutschlandweit in der Spitzengruppe.

Über 30 Prozent der knapp 6.800 neu in Schleswig-Holstein zugelassenen Autos im November sind rein elektrische Fahrzeuge gewesen. Damit war das Land in dem Monat Spitzenreiter. Der Leiter der Landeskoordinierungsstelle Elektromobilität Schleswig-Holstein, Jens Sandmeier, spricht von aktuell rund 35.000 Elektroautos auf den Straßen in SH und einer insgesamt guten Entwicklung: "Aus meiner Sicht ist das eine beeindruckende Größe, eine beeindruckende Zahl. Darüber hinaus wurden Tausend von Ladepunkten aufgebaut [...]. Da ist schon eine Menge passiert im letzten Jahr und ich denke, da kann man eine positive Bilanz ziehen."

ADAC fordert mehr Lademöglichkeiten

Der ADAC sieht das dagegen kritischer. Laut Sprecher Rainer Pregla gibt es in Schleswig-Holstein aktuell knapp 2.800 Ladepunkte - davon sind knapp 500 Schnellladesäulen. Zu wenig, wie Pregla findet: "In Schleswig-Holstein teilen sich 17 Elektrofahrzeuge eine Ladesäule. Diese Quote ist sehr schlecht im Vergleich. Die Europäische Union hat mal vorgegeben, dass es maximal zehn Autos pro Ladepunkt sein sollten." Der ADAC sieht die weitere Entwicklung der E-Mobilität in Schleswig-Holstein in Gefahr. Die Gründe: Lieferengpässe, sinkende Fördergelder, steigende Strompreise und eben die immer noch ausbaufähige Ladeinfrastruktur.

