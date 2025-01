Stand: 07.01.2025 16:50 Uhr Ride-Share-Bus Lümo jetzt auch im Lübecker Umland

Das Ride-Sharing-Angebot "Lümo" ist ab sofort auch in Bad Schwartau und in Stockelsdorf (beide Kreis Ostholstein) verfügbar. Bisher fuhr der On-Demand-Bus der Stadtwerke nur durch Lübeck. Zusätzlich zur normalen Fahrkarte müssen Nutzer außerhalb Lübecks einen Aufpreis von einem Euro pro Person zahlen. Die Ausweitung des Projektes ist Teil eines Forschungsauftrages: Der Bund stellt rund eine Million Euro für Städte bereit, die Nachbargemeinden in ihren Nahverkehr einbinden. Die Zahl der Kleinbusse wurde dazu um drei auf zehn erhöht. Das Forschungsprojekt läuft bis Mitte 2026 und wird wissenschaftlich von der Universität zu Lübeck begleitet. 2024 haben rund 80.000 Fahrgäste das Lümo genutzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein