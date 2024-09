Stand: 13.09.2024 15:13 Uhr Rettungseinsatz am Ratzeburger See

Am Freitagmittag sind der Rettungsdienst und mehrere freiwillige Feuerwehren zu einem Großeinsatz am Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgerückt. Ein Ruderboot mit fünf Mädchen an Bord war in Seenot geraten. Laut Rettungsleitstelle blieben die Jugendlichen unverletzt. Ein Notruf ging kurz nach 12 Uhr ein, woraufhin mehrere Feuerwehren, fünf Rettungswagen und ein Notarzt alarmiert wurden. Die Mädchen befanden sich jedoch bereits in Sicherheit, nachdem die Besatzung eines Ausflugsdampfers ihnen zu Hilfe gekommen war und sie an Bord genommen hatte.

