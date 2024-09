Stand: 13.09.2024 17:49 Uhr Rendsburg: Kanaltunnel in der Nacht zu Sonnabend gesperrt

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird der Kanaltunnel Freitagabend ab 21.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Ab Sonnabendmorgen um 5 Uhr soll der Tunnel dann wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr arbeitet nach eigenen Angaben in der Zeit an der Sicherheitstechnik und optimiert die Höhenkontrolle.

Der innerstädtische Verkehr soll währenddessen auf die Nobiskrug-Fähre ausweichen. Außerdem gibt es eine Umleitung über die A7 und das Autobahnkreuz Rendsburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde