Rendsburg: Alte Schwebefähre wird nach Transport zur Fischbude Stand: 10.04.2025 11:29 Uhr Seit der Kollision mit einem Frachter 2016 ist die alte Rendsburger Schwebefähre kaputt. Nun wird sie in den Kreishafen geschleppt. Dort soll sie zur Fischbude umgebaut werden.

In eines der bekanntesten Wahrzeichen Schleswig-Holsteins soll neues Leben einziehen: Der Rendsburger Geschäftsmann Martin Sick möchte in der alten Rendsburger Schwebefähre künftig Fischbrötchen verkaufen und Veranstaltungen organisieren. Heute Mittag steht erstmal der Transport an: Das Wrack soll an seinen neuen Standort, den Rendsburger Kreishafen gebracht werden. Finanzielle Unterstützung leisten die Spenden in Höhe von 35.000 Euro aus einer Crowdfunding-Kampagne, die Martin Sick vorab initiiert hatte. "Das Geld stecken wir in den Transport und zahlen damit die ersten Gebühren", sagt er.

Alte Rendsburger Schwebefähre seit 2016 kaputt

Eine Kollision mit einem Frachter im Jahr 2016 zerstörte die alte Schwebefähre so stark, dass sie außer Betrieb genommen werden musste. Sie hatte bereits seit 1913 unter der Eisenbahnhochbrücke die Gemeinde Osterrönfeld und die Stadt Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) über den Nord-Ostsee-Kanal miteinander verbunden. Seit 2022 gibt es eine neue Schwebefähre, aber mit dem Neubau gibt es seitdem immer wieder Pannen. Auch aktuell steht sie wegen technischer Probleme still - laut zuständiger Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) noch für Wochen.

Schwertransport der Schwebefähre zum Kreishafen

Die ausrangierte alte Schwebefähre soll nun mithilfe von Tieflader und 250-Tonnen-Kran auf ein Ponton geladen werden und mit einem Schlepper von der Rendsburger Saatsee Werft, ihrem jetzigen Standort, unter der Hochbrücke hindurch zum Kreishafen gebracht werden. Bei der aufwendigen Aktion werden laut Sick rund 30 Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligt sein. Die Ankunft am Kreishafen sei für etwa 13 Uhr am Donnerstag geplant - begleitet von Musik, anschließenden Festreden und Talkrunden. Bis am Kreishafen dann die ersten Fischbrötchen über die Theke gehen, werde es noch bis zum Sommer dauern.

