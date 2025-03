Stand: 21.03.2025 13:21 Uhr Schwebefähre in Rendsburg fällt für mindestens zwölf Wochen aus

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird die Schwebefähre über den Nord-Ostsee-Kanal voraussichtlich für noch mindestens zwölf Wochen ausfallen. Laut zuständigem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) sind sowohl elektronische als auch mechanische Reparaturen notwendig. Auch müsse die Software angepasst werden. Einige Ersatzteile hätten lange Lieferzeiten. Derartige Fehler will das WSA aber in Zukunft ausschließen.

Am 2. März war die Fähre nach einem technischen Defekts über den Kanal stehen geblieben. Eine akute Gefahr habe während des Ausfalls nicht bestanden, der Schiffsverkehr wäre bei Bedarf gestoppt worden. Während der Reparatur müssen Fußgänger und Autofahrer auf Fußgänger- und Fahrzeugtunnel oder die Nobiskrugfähre ausweichen, teilte das WSA mit. Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen (parteilos) spricht von einer Katastrophe - nicht nur für die Pendler und Schüler, sondern auch für die touristische Vermarktung der Stadt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Nord-Ostsee-Kanal