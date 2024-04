Stand: 23.04.2024 10:06 Uhr Rekordhaushaltsüberschuss in Flensburg für 2023

Der Haushalt der Stadt Flensburg für das Jahr 2023 schließt mit einen Rekordüberschuss von knapp 60 Millionen Euro ab. Die Gründe dafür sind nach Anagben der Stadt unerwartet hohe Steuereinnahmen: Die Gewerbesteuererträge stiegen um rund 24 Millionen Euro auf über 98 Millionen Euro an. Dazu kommt die Konsolidierungshilfe des Landes in Höhe von rund 18 Millionen Euro. Auch die Altschulden seien im Wesentlichen abgebaut worden, so Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr