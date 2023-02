Reitturnier VR Classics in Neumünster: Elf Nationen sind dabei Stand: 16.02.2023 11:08 Uhr Spring- und Dressurreiten auf höchstem internationalen Niveau, aber auch ganz viel Breitensport bieten die VR Classics. Das Reitturnier beginnt heute in den Holstenhallen von Neumünster und endet am Sonntag.

Die Vorfreude nach der Corona-Zwangspause ist groß auf die VR Classics in Neumünster. Vier Tage lang wird Schleswig-Holsteins Reitsportfans eine Mischung aus Breiten- und Spitzensport geboten. Spitzenreiter aus elf Nationen werden die Zuschauer in den Holstenhallen zu sehen bekommen. Aus ganz Europa, Neuseeland, Kanada und Asien kommen die Reiterinnen und Reiter. Aber auch der Nachwuchs aus Schleswig-Holstein darf sich in verschiedenen Wettbewerben präsentieren. Heute startet das Hallenturnier mit der internationalen kleinen Dressurtour. Dabei galoppieren und traben bis zu sechs Pferde gleichzeitig nebst Reiterinnen und Reitern durch den Hallensand zu Popklängen.

Hannes Ahlmann aus Reher will den Großen Preis gewinnen

Die sportlichen Höhepunkte gibt es am Sonntag: Da geht es unter anderem für die Springreiter um den mit rund 50.000 Euro dotierten Großen Preis. Der erst 21 Jahre alte Hannes Ahlmann aus Reher im Kreis Steinburg traut sich gegen namhafte Konkurrenz, wie dem Briten Robert Whitaker und dem Schweden Rolf Göran Bengtsson, den Sieg zu. Sein Heimatort liegt nicht weit von den Holstenhallen entfernt: "Totales Heimspiel. Hier sind viele Freunde von mir", freute sich Ahlmann. Man müsse hohe Ziele haben: "Ich würde gerne den Großen Preis gewinnen. Dieses Jahr bin ich mit zwei älteren Pferden hier dabei und die sind in einer sehr guten Verfassung."

Auch beim Grand Prix der Dressurreiter sind große Namen vertreten - allen voran die Doppel-Olympiasiegerin Ingrid Klimpke aus Münster. Tickets für die VR Classics können vorher reserviert werden. Infos gibt es auf der Internetseite www.reitturnier-neumuenster.de.

